Cum și-a pierdut Florina Cercel marea iubire. Artista și bărbatul care a cucerit-o au murit de aceeași boală, la jumătate de veac distanță VIDEO

Artista Florina Cercel a povestit într-un interviu drama trăită la vârsta de 29 de ani, când a pierdut o sarcină iar, la scurt timp, iubirea vieții ei s-a îmbolnăvit și a murit.

Florina Cercel s-a născut pe 28 ianuarie 1943 la Piatra-Neamţ și a murit la 30 iulie 2019, la vârsta de 76 de ani, din cauza unui cancer pulmonar.

În cei peste 50 de ani de carieră a avut peste 100 de roluri în teatru şi film. A debutat ca actriţă pe scena Teatrului Dramatic de Stat din Galaţi, în 1964. În perioada 1965-1973, a jucat la Naţionalul din Timişoara, în piese precum „Micul infern“ de M. Ştefănescu, „Regele moare“ de Eugen Ionescu, „Mincinosul“ de C. Goldoni, „Aceşti îngeri trişti“ de D.R. Popescu.

Din 1972 a făcut parte din echipa Teatrului Naţional „I.L. Caragiale“ din Bucureşti. „Bacantele“ după Euripide, „Revizorul“ de N.V. Gogol, „Moartea unui comis voiajor“ de Arthur Miller, „Căsătoria“ de Gogol, „Azilul de noapte“ de M.Gorki sunt doar câteva dintre piesele în care a fost distribuită pe scenă.

Artista a primit în 1990 premiul UNITER pentru „cea mai bună interpretare feminină“, pentru rolul Vassa Jeleznova din spectacolul „Vassa Jeleznova“, după Maxim Gorki, regizat de Ion Cojar.

Cum a pierdut marea ei iubire

Florina Cercel a recunoscut şi că inima ei i-a aparţinut pe deplin unui singur bărbat, primul ei soţ, medicul Ioan Liviu Perianu, care a murit tot din cauza unui cancer pulmonar, la scurt timp după ce s-au căsătorit.

„Iubirea dintre doi oameni e foarte importantă şi e foarte greu de păstrat, de ocrotiti, de înţeles, de suportat uneori. E o mare responsabilitate să realizezi că iubeşti şi eşti iubit şi cum să o păstrezi. El a fost cu adevărat cea mai mare iubire a mea, m-a văzut pe stradă şi s-a îndrăgostit de mine. Mi-a făcut o curte de modă veche, chiar şi pentru vremea aceea“, dezvăluia Florina Cercel în cartea „Poveşti de dragoste ale vedetelor“.

Bărbatul a cucerit-o cu un buchet de trandafiri galbeni şi cu un bileţel pe care scria: „Sunt doctorul Perian Ioan Liviu, sunt admiratorul dumneavoastră secret. Pe 7 ianuarie e ziua mea şi aş fi foarte onorat dacă aţi veni la petrecere“. Actriţa a onorat invitaţia, iar medicul a întâmpinat-o cu o declaraţie de dragoste directă: „Eu sunt doctorul îndrăgostit de dumneavoastră“.

Au dansat împreună 12 ore neîntrerupt: „Nu m-a lăsat din braţe, nu am mâncat, nu am băut nimic. Apoi m-a condus acasă, iar mama era îngrijorată că nu ştia nimic de mine. El a intrat, s-a prezentat şi m-a cerut de nevastă. Ne-am căsătorit cam după un an“.

Un moment de cumpănă pentru cuplu a fost cel în care actriţa a pierdut o sarcină de aproape şase luni din cauza unui turneu obositor. La scurt timp, doctorul s-a îmbolnăvit de cancer bronho-pulmonar, fără să fie fumător. „În faţa bolii m-am simţit cel mai vulnerabilă. În faţa bolii părinţilor mei, în faţa bolii soţului meu. Soţul meu a murit la opt luni de la căsătorie, când eu aveam 29 de ani, iar el 40... Un cancer năprasnic. Atunci mi-a fost foarte, foarte greu, a fost nedrept. Nu am urcat pe scenă vreo nouă luni, mi-a fost frică să mai urc pe scenă, am crezut că va trebui să mă despart şi de teatru. Nu am mai urcat pe scenă acolo, la Timişoara, de atunci, din 9 mai 1972“.