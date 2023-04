Cum a pozat Theo Rose, însărcinată în luna a șaptea. Vedeta și-a etalat cu mândrie burtica FOTO VIDEO

Cântăreață se bucură din plin de perioada de maternitate și doar două luni o mai despart de venirea pe lume a bebelușului.

Theo Rose a luat prin surprindere pe toată lumea în toamna trecută, când a anunțat că va deveni mamă. Cântăreața și partenerul ei, Anghel Damian, regizorul serialului Clanul, de la Pro TV, vor deveni în scurt timp părinți. Cei doi formează un cuplu din vara anului trecut.

„Pe Anghel îl ia cu leșin, pe el îl ia inima la fiecare control, la fiecare atenționare din partea medicului. Că apar tot felul de situații neprevăzute. Toată familia abia așteaptă. E primul copil din familia noastră, n-avem nici un nepoțel și toți sunt înnebuniți“, declara Theo Rose în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ea a filmat însărcinată pentru sezonul 2 din „Clanul“, unde interpretează personajul Vera. Artista a pus stop filmărilor pentru serial, urmând să revină pe platou în această vară.

→ Imaginea 1/3: Theo Rose isarcinata foto Instagramre JPG

În postarea de pe Instagram, lângă fotografiile în care își expune, mândră, sarcina, Theo Rose a scris: „Un loc frumos mi-a schimbat ziua. Vă pup! ăm“.

Totodată, artista a făcut mai multe clipuri amuzante pe care le-a postat pe contul său de TikTok.

Theo Rose și Aghel Damian vor avea un băiat, după cum au dezvăluit. „M-am întrebat foarte mult timp cum aleg părinții numele copiilor lor, pentru că mi se pare un aspect important, având în vedere faptul că știi foarte puține lucruri despre copilul tău în momentul în care îi alegi niște nume pe care el o să le poarte în spate pentru tot restul vieții. Eram curioasă de cum se întâmplă chestia asta. Inițial, noi am crezut că avem fetiță, pentru că pe vremea cu anxietatea mea, încercând să mă vindec, am mers la tot felul de terapii speciale și vreo doi terapeuți mi-au spus că eu o să fiu mamă de fete, pentru că am această energie masculină care trebuie echilibrată cu cea feminină și că am nevoie de niște prezențe feminine care să îmi înmoaie sufletul și energia“, a mărturisit artista.