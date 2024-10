Cum a ajuns Tom Grennan la UNTOLD după ce i-a fost anulat zborul în ziua show-ului

Încă de la prima ediție din 2015, UNTOLD s-a transformat într-un fenomen global, nu doar prin numărul impresionant de fani care vin an de an la Cluj-Napoca, ci și prin evoluția sa remarcabilă în clasamentele internaționale. De la locul 9 în 2019, festivalul a urcat constant, ocupând locul 6 în 2023, iar în 2024 este singurul festival din România care a ajuns pe locul 3 în Top 100 Festivals, clasament care reflectă impactul său internațional.

Artiștii care au urcat pe scena UNTOLD nu sunt doar simpli performeri – ei ei sunt creatori de povești care au transformat festivalul într-un loc unde fiecare detaliu, de la muzică la spectacolul vizual, construiesc un eveniment legendar.

Pe scena UNTOLD au urcat nume mari care nu doar că au oferit performanțe incredibile, dar au adăugat propriile lor ingrediente magice.

Zborul artistului de origine britanică Tom Grennan a fost anulat în ziua show-ului, iar organizatorii UNTOLD i-au pus la dispoziție un avion cu care să ajungă la timp în Cluj-Napoca.

Cu un show live în care a inclus cele mai cunoscute piese, "Little Bit of Love" sau "Found What I've Been Looking For", britanicul Tom Grennan a prezentat, în premieră pentru fanii festivalului UNTOLD din 2024, piese care vor fi incluse în viitorul său album de studio.

Este unul dintre artiștii care a reușit să își cucerească fanii din întreaga lume cu show-uri pline de emoție, iar fanii UNTOLD au reușit, la rândul lor, să-l emoționeze pe artistul britanic. „Sunteți un public extraordinar, aceste piese, pe care le ascultați în exclusivitate la UNTOLD, reprezintă modul meu de a vă mulțumi pentru că-mi sunteți alături!”

Cu un palmares impresionant, câștigător a trei premii Latin Grammy, J Balvin este un global icon, un artist care a contribuit într-un mod unic la promovarea culturii latino, așa cum nimeni nu a reușit să o facă până acum. Artistul columbian a urcat pentru prima dată pe mainstage-ul festivalului UNTOLD pentru un show live plin de energie, în care toată lumea aflată pe Cluj-Arena a cântat și a dansat.

„România a fost prima țară în care am fost invitat să cânt în afara continentului sud-american. Vă sunt recunoscător pentru întreaga susținere. Să fii artist nu e un sprint, e un maraton, iar voi ați făcut ca totul să pară mai ușor. Dacă oferi dragoste, vei primi înapoi tot dragoste. UNTOLD, îți mulțumesc pentru invitația de a fi parte din această călătorie. Vă iubesc!”, acesta a fost mesajul lui J Balvin pentru fanii aflați pe Cluj-Arena.

Justin Jesso și-a construit o carieră impresionantă, devenind cunoscut la nivel internațional prin colaborarea cu Kygo la hitul global "Stargazing". Cu o voce puternică, Jesso a reușit să combine muzica electronică și genul pop cu piese precum "Getting Closer" și "Let It Be Me".

În 2023, Justin Jesso a adus aceeași energie la festivalul UNTOLD. De la hiturile internaționale până la interpretările live de pe scena principală, Jesso a creat o legătură autentică cu fanii, oferind un moment de magie pură în cadrul festivalului.

Conexiunea dintre Justin Jesso și fanii UNTOLD a fost atât de puternică, încât acesta a mărturisit că UNTOLD este un festival la care s-a simțit „acasă”.

Pe data de 10 octombrie 2024, organizatorii UNTOLD, festival care ocupă locul 3 la nivel internațional, vor anunța oficial data pentru ediția aniversară din 2025. Tot pe 10 octombrie, vor fi puse în vânzare abonamentele pentru UNTOLD X, disponibile doar pentru fanii care se înregistrează pe untold.com.