Cristina Bâtlan a avut un an de coşmar. Fiul său a trecut prin 10 operaţii: „Un caz la 4-5 milioane de oameni”

Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului de încălțăminte Musette, a vorbit depre perioada extrem de dificilă pe care a trevarsat-o din cauza problemelor medicale ale fiului său, în vârstă de 22 de ani, care în decursul unui singur an a suferit 10 intervenţii la ochi.

Cristina Bâtlan, fondatoare a brandului de încălțăminte Musette, dar cunoscută publicului larg mai ales datorită prezenţei sale la show-ul tv „Imperiul leilor”, a mărturisit faptul că pe plan personal a avut un an de coşmar, în care prioritară a fost sănătatea fiului său, Adrian, în vârstă de 22 de ani.

Invitată la emisiunea „La Măruţă”, cunoscuta antrepenoare, acum în vârstă de 50 de ani, a povestit că fiul său a suferit 10 intervenii chirurgicale la ochi în decursul ultimului an, pentru că problema lui este una rară, care apare la 4-5 milioane de cazuri. În această situaţie, s-a centrat mai puţin pe afaceri şi pe aspectul său şi mai mult pe fiul său.

„Știu că m-am îngrășat, doar că asta s-a întâmplat într-un proces. Tot într-un proces o să se ducă și înapoi. (…) Eu mănânc cum mâncam și înainte, doar că am început să iau proporții și am zis că e ceva întâmplător sau că am trecut printr-o perioadă grea, la modul că mănânc doar la restaurant. Am zis că îmi revin, dar revenirea e înceată. (…)

În ultimul an, am mâncat numai la restaurant, am călătorit foate mult, nu am stat acasă, nu m-am pus pe mine pe primul loc. Pe primul loc a fost fiul meu, care a avut o problemă medicală și care, în sfârșit, e bine”, a dezvăluit ea.

Cristina Bâtlan a povestit că a trebuie să consulte mai mulţi medici, pentru că ceea ce are fiul său este ceva rar, şi că salvarea a venit de la un medic indian din Marea Britanie.

„A avut o complicație medicală în urma unei operațiii și a avut 10 reveniri. 10 alte operații. Acum e ok, dar a fost foarte greu. (…) Operația nu a fost greșită, a fost necompatibilă pentru tipul lui de ochi, dar de care nu îți dădeai seama dinafara ochiului.

E o chestie foarte rară, are o chestie foarte rară. Un caz la 4 milioane / 5 milioane de oameni. În momentul în care am fost în Belgia, toți medicii veneau să vadă și ei acest diagnostic, să vadă această boală pentru că e atât de rară și poate că în viața lor nu o vor mai vedea vreodată. Dar am avut noroc, până la urmă am întâlnit un medic incredibil, indian, care în Anglia a avut grijă de el și l-a operat de încă opt ori”, a povestit antreprenoarea.

Lucrurile încep să se aşeze acum, pentru că medicii i-au dat asigurări că greul a trecut şi nu mai există riscul ca tânărul să îşi piardă un ochi.

„E perfect acum. La ultimul control, care a fost acum câteva zile, doctorii i-au spus: «Adi, poți să te consideri normal, identic ca toată lumea». (…). Am învățat foarte multe de la el pentru că nu e ușor pentru un om copt și cu multă experiență de viață să treacă prin așa ceva, mai ales pentru un copil. A trecut printr-un mod extraordinar, nu s-a gândit niciodată: «Mama, de ce eu?», «Mama, de ce mie?». Putea să își piardă vederea la acel ochi, doar la un singur ochi, dar putea să o piardă, da”, a mai spus Cristina Bâtlan.