Cine este viitorul ginere al lui Gheorghe Hagi. Ce profesie are Thomas Ferfelis

După ce în urmă cu o lună s-a bucurat la ceea ce presa mondenă a numit „nunta anului” de căsătoria fiului său, Ianis, iată că Gică Hagi se poate considera un părinte împlinit după ce fiica sa, Kira, a acceptat cererea în căsătorie a iubitului său grec, Thomas Ferfelis.

Deşi sunt împreună de mai mult timp, Kira Hagi şi Thomas Ferfelis şi-au ţinut povestea de dragoste departe de ochii presei. S-au afişat în public împreună, în premieră, la meciul României împotriva Olandei, de la Euro 2024, unde jurnaliştii au fotografiat-o pe fiica celebrului fotbalist în timp ce-şi îmbrăţişa iubitul şi îl copleşea cu gesturi tandre.

Recent, cei doi tineri au decis să facă următorul pas în relație, astfel că actriţa Kira Hagi s-a întors din vacanţa de la Salonic petrecută împreună cu frumosul grec cu un inel de logodnă pe deget. Tocmai datorită discreţiei lor, puțini știu cine este, de fapt, Thomas Ferfelis și cu ce se ocupă.

Thomas Ferfelis are aceeaşi vârstă cu viitoarea sa soţie, 28 de ani, și a cunoscut-o pe Kira Hagi pe vremea când erau colegi la International British School of Bucharest. Deși au luat-o pe drumuri separate în 2015, când el a plecat să studieze în Marea Britanie, la Universitatea din Southampton, iar Kira a urmat cursurile Academiei de Film din New York (NYFA) în SUA, destinul a făcut ca cei doi să se întâlnească din nou și să se îndrăgostească.

În prezent, Thomas Ferfelis este manager la Cernica Events, un local de renume de pe malul lacului, care poartă același nume. Părinții lui Thomas s-au stabilit în România cu mulţi ani în urmă şi sunt oameni de afaceri. De altfel, potrivit Libertatea, ei deţin, holdingul Elgeka Ferfelis, din care face parte și restaurantul pe care îl administrează fiul lor.

În ceea ce o priveşte pe fiica lui Gheorghe Hagi, aceasta este cunoscută publicului mai ales ca protagonistă a producţiei româneşti „Lia - soția soțului meu”, serialul difuzat la Antena 1.

Invitată anul trecut în podcast-ul lui Marius Tucă, Kira Hagi a vorbit despre ceea ce apreciază ea cel mai mult la un bărbat şi a mărturisit că s-a îndrăgostit pentru prima dată pe când avea în jur de 12-13 ani, iar băiatul avea un simț al umorului extraordinar, o calitate pe care o apreciază foarte mult, potrivit Click!.

„Prima dragoste a fost atunci când eram destul de mică, aveam 12, 13 ani. Era un băiat tot așa, foarte timid, ca și mine. Doi timizi. Avea un simț al umorului extraordinar, ceea ce eu apreciez la fiecare om, pentru că mi se pare că este un atu să ai simțul umorului, mai ales în dragoste”, a povestit ea.