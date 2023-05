Cele mai frumoase cântece ale lui Mircea Drăgan, legenda muzicii românești a anilor ’70 - ’80, care a murit la 77 de ani VIDEO

Compozitorul Mircea Drăgan, care a murit marți, la vârsta de 77 de ani, este o legendă a muzicii românești.

Mircea Drăgan fost membru al formațiilor Sideral (1965-1968), Mondial (1968-1972), Romanticii (1972-1991).

În cariera sa, a colaborat cu mari artiști ai României cum ar fi Margareta Pâslaru, Nicu Alifantis, Mirabela Dauer, Angela Similea, Daniel Iordăchioaie, Elena Cârstea, Loredana Groza, Mihai Constantinescu, Anastasia Lazariuc, Alexandru Arşinel, Carmen Trandafir, sau Ştefan Hruşcă, Vasile Şeicaru, Gheorghe Gheorghiu, și Victor Socaciu.

Palmaresul lui Mircea Drăgan are un bogat număr de premii la festivalurile cu renume, cum ar fi cel din Mamaia sau Costinești.

Tot el a regizat „Școala Vedetelor”, sau „Cerbul de Aur”.

„Din partea mamei, provin dintr-o familie de muzicieni care au tradiţii de secole. Bunicul meu era violonist, bunica era profesoară de muzică şi autoare de manuale şcolare de muzică. De mic copil, de la 3-4 ani, nu m-am putut ţine departe de pian. Văzând că sunt aşa dornic să aprofundez acest talent, bunicii m-au incurajat foarte mult. Astfel am ajuns să dau examen la Conservator. Inainte cu an de a intra la Conservator, m-am dedicat muzicii pentru tineret, disco, rock, pop, jazz-rock şi alte stiluri prin care am trecut cu cele trei formaţii ale mele. Prima a fost din '65 până in '68 formaţia «Sideral», apoi din 68 până la sfârşitul lui '71 a fost formaţia «Mondial», iar apoi din '72 până in '91 a fost formaţia «Romanticii». Cu «Sideral» a fost un început foarte plăcut. Acolo am invăţat ABC-ul cum s-ar spune. Apoi tradiţia a continuat cu «Mondial» care a avut o muzică de foarte mare calitate. Melodiile de atunci au rămas şi până acum in muzica românească. Cu «Romanticii» am definitivat stilurile de muzică, fiind o formaţie compusă din membrii mai profesionişti. Am cântat cu majoritatea vedetelor din România şi cu o parte şi din străinătate“, povestea Mircea Drăgan într-un interviu acordat Jurnalului Național.