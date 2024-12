Vedetele care nu vor ciocni un pahar de Revelion: de ce au renunțat complet la alcool. „Regret unele lucruri pe care le-am făcut când eram beat"

Perioada sărbătorilor de iarnă implică multe mese festive și, implicit, pahare de șampanie sau alte băuturi alcoolice. Totuși, multe vedete au ales aleg să renunțe la alcool pentru a adopta un stil de viață mai sănătos și pentru a combate dependențele.

Chrissy Teigen a renunțat la băutură după ce obiceiul ei a devenit o "rușine", în timp ce Lily Allen a spus că "ar risca totul" dacă ar începe să bea din nou, potrivit Dailymail.co.uk.

Ben Affleck - A renunțat la alcool de peste 27 de ani

Actorul Ben Affleck a vorbit deschis despre lupta sa cu alcoolismul. El a renunțat la băutură în 1997, însă mărturisește că nu a fost o luptă ușoară. Se pare că actorul a călcat pragul dezalcoolizării și în ultimii ani.

„Am vrut doar să mă opresc", i-a spus el unui reporter în 1998. „Am început să regret unele lucruri pe care le-am făcut când eram beat."

„Este amuzant să fii neplăcut sau scăpat de sub control, dar apoi este ca și cum: Cred că am rănit sentimentele acelei persoane / M-am făcut de râs sau Nu am vrut să sărut fata asta. Aproape că nu am inhibiții, așa că este periculos pentru mine."

A căutat ajutor specializat pentru alcoolism în 2001 și a mers din nou la dezintoxicare în 2017 și 2018, după ce Jennifer Garner, partenera sa de la acea vreme, a organizat o intervenție cu ajutorul unui specialist la el acasă.

Într-un interviu pentru The New York Times în 2020, Ben Affleck a explicat: „Am băut relativ normal pentru o lungă perioadă de timp. Ceea ce s-a întâmplat a fost că am început să beau din ce în ce mai mult când mariajul meu s-a destrămat."

Lily Allen - Fără alcool de aproape 5 ani

Și Lily Allen a vorbit despre lupta ei cu băutura la începutul acestui an, explicând că dedicarea ei de a rămâne abstinentă vine din faptul că știe ce riscă să piardă dacă ar bea din nou.

Cântăreața, în vârstă de 39 de ani, a fost întotdeauna sinceră cu privire la abuzul de alcool și droguri, spunând că renunțarea la aceste dependențe a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată.

Ea este abstinentă de aproape cinci ani, dezvăluind anterior că ultima dată când a consumat alcool a fost pe 28 iulie 2019.

Lily a explicat într-un podcast că este motivată să nu bea alcool datorită tuturor lucrurilor bune pe care le are în viața ei.

Chrissy Teigen - Un drum tumultos spre vindecare

Modelul și personalitatea TV Chrissy Teigen, în vârstă de 39 de ani, a devenit abstinentă în decembrie 2020, după ce a mărturisit că dependeța sa pentru alcool "a început să devină jenantă". Din nefericire, a întâmpinat probleme și a început să bea din nou.

În iulie 2021, Chrissy, soția muzicianului John Legend, și-a început din nou călătoria spre vindecare.

Marcând un an în care a nu a consumat alcool, într-o postare pe Instagram, ea a dezvăluit: „Mi-e dor să mă simt nepăsătoare și lipsită de griji uneori”.

Chrissy a adăugat: "Am băut pentru a pune capăt anxietății nebune, care mai târziu a dispărut în mare parte când am renunțat la băutură!"

"Oricum, mă simt foarte bine. Uneori sunt foarte frustrată uitându-mă în urmă la zilele pe care ar trebui să mi le amintesc mult mai bine decât o fac din cauza alcoolului."