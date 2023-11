Cât de romantic era actorul Gheorghe Dinică: „Hai, mă, să ne căsătorim, să nu-i facem pe ăştia de râs!“

În urmă cu 14 ani, pe 10 noiembrie 2009, ne părăsea Gheorghe Dinică, unul dintre cei mai mari artişti pe care i-a avut vreodată România. Avea 75 de ani.

Fusese diagnosticat cu colecistită acută alitiazică flegmonoasă, şoc septic şi disfuncţie multiplă de organe, iar din această cauză avea insuficienţă respiratorie acută.

Vestea morții artistului a tulburat sute de mii de fani care au adorat să-l vadă pe Gheorghe Dinică în postura de „băiat rău” cu zâmbetul pe buze.

Rolul legionarului Paraipan din „Un comisar acuză” şi „Revanşa” sau cel al lui Stănică Raţiu din ”Felix şi Otilia”, film inspirat de romanul „Enigma Otiliei” sunt memorabile, la fel ca și interpretările sale din „Patul conjugal” , „Filantropica” și multe alte filme pe care românii le revăd cu drag sau aparițiile în pielea unor personaje de la polul opus, cărora le-a dat viață în ultimii ani ai carierei sale, în ciuda suferinţelor fizice care l-au afectat - în serialele „Inimă de Ţigan” și „Regina”, unde a jucat rolul lui Aurică Fieraru, un bulibaşă bătrân şi înţelept, și „Aniela”, în care maestrul Gheorghe Dinică a dat viaţă bătrânului general Grigorie Vulturescu.



Dacă despre cariera sa impresionantă se știu detalii picante, despre viața sa personală, românii cunosc mai puțin.

„Nu m-a cerut direct niciodată”

Pare greu de crezut dacă ne uităm la rolurile sale de băiat rău, dar Gheorghe Dinică era un romantic, sau cel puţin avea intenții în această direcție, pentru că de reușit, se întâmpla mai rar.

Soţia sa, Gabriela Dinică, mărturisea, într-un interviu pentru„Weekend Adevărul”, acordat în septembrie 2017, cum au ajuns să se căsătorească.

„Nu m-a cerut direct niciodată. Spunea, uneori, că a visat că ne căsătorim şi aştepta o părere de la mine”, povestea soția actorului.

Nu stabiliseră vreun pas concret când, într-o dimineaţă, la primirea ziarelor, au regăsit printre ele revista „VIP”, în care, pe prima pagină, apărea o fotografie a actorului și vestea că „Gheorghe Dinică s-a însurat“.

„Am fost numai noi doi şi persoana care ne-a făcut cunoştinţă”

Reacția actorului a fost plină de șarm.

„La început, Gheorghe a stat aşa, s-a uitat, şi-apoi a zis: <<Hai, mă, să ne căsătorim, să nu-i facem pe ăştia de râs!>>. Aşa ne-am căsătorit. Am mers imediat, ne-am programat, ne-a căsătorit primarul de la Sectorul 1. Am fost numai noi doi şi persoana care ne-a făcut cunoştinţă, care ne-a făcut şi poze când am ieşit. Am mers la un restaurant, am venit acasă şi abia apoi am sunat-o pe soră-mea”, povestea Gabriela Dinică.

„Uite! Nu te bucuri?”

În aceeași notă a fost și gestul pe care actorul l-a făcut pentru soția sa, la Câmpulung, când a fost păcălit de câțiva băieți răi din lumea reală să cumpere pentru soția sa o pedală de ambreiaj de care Gabriela Dinică, plecată în oraş cu sora actorului, nici măcar nu avea nevoie.

„S-au dus în urma noastră, Gheorghe a deschis la poartă şi au venit la el cu un fier. I-au zis: „Ne-am întâlnit acum cu doamna, a zis să cumpăraţi ăsta“. Era, de fapt, o pedală de ambreiaj. Gheorghe a zis: „Da, sigur“ şi le-a dat o grămadă de bani pe bucata aia de fier. Ba chiar le-a zis: <<A zis soţia mea că-i trebuie ăsta? Îl cumpăr şi pe celălalt>>, mai aveau un fier. Când am venit acasă şi am văzut ce-a cumpărat, sigur că m-am supărat, dar el m-a întâmpinat: <<Uite! Nu te bucuri?>>. Iar eu aveam maşină automată, nici măcar n-aveam ambreiaj”, a mai povestit soția actorului.