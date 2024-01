BRomania şi Letiţia Roşculeţ, scenariştii filmului cu Eva Măruţă: „Dacă i se părea că nu a dat replica perfect, mă ruga să mai facem o dublă“ VIDEO

Matei Dima, cunoscut publicului ca BRomania, şi Letiţia Rosculeţ, cei care au semnat scenariul filmului „Tati Part-Time“, acordat un interviu pentru „Pagina de Media“ în care au povestit amănunte din spatele peliculei.

„Ideea mi-a venit acum câţiva ani dintr-o frică de a mă trezi cu un copil la uşă. Nu a fost posibil acest film până nu am întâlnit copilul potrivit în jurul căruia să construim proiectul şi adultul potrivit care să scrie şi regizeze aşa de bine ca Leti,” a povestit BRomania.

Letiţia Roşculeţ spune că filmul este unul independent, finanțat privat: „Nu era posibil acest film fără Eva. Este un film independent, finanţat privat, care are nevoie şi de talent şi de star-power iar Eva le are pe ambele.”

Comedia „Tati Part-Time” îi are în rolurile principale pe actorul Alex Bogdan şi Eva Măruţă (fiica Andrei şi a lui Cărălin Măruţă), care a debutat ca actriţă.

Filmul a fost lansat la începutul lunii ianuarie şi încă rulează în cinematografele din ţară. Producţia a fost regizată de Letiţia Rosculeţ (care a semnat serialele de la Pro TV „Profu'” şi „Triplusec”) şi produs de BRomania.

Întrebată cum a fost Eva Măruţă pe platourile de filmare, Letiţia Roşculeţ a mărturisit că „a fost extrem de serioasă şi muncitoare, pe lângă că este foarte talentată. Îl văzuse pe Alex Bogdan că îşi dorea tot timpul să reluăm dubla de la început, chiar dacă îmi trebuia doar ultima replică, şi l-a folosit ca model. Dacă i se părea că nu a dat replica perfect mă ruga să mai facem o dublă. Din a doua săptămână de filmare îşi ţinea şi racordurile singură şi îi puteam da indicaţii ca unui adult. Glumeam spunând că zici că e făcută în laborator. Cu toate că era foarte serioasă de la motor până la stop, în restul timpului îi plăcea să se joace şi să facă prank-uri, exact ca personajul ei. M-am îndrăgostit de ea, este un copil minunat.

Nu totul a mers ușor pe platoul de filmare. „Secvenţa în care Iustin vrea să o bată pe Maya a fost complicată, pentru că trebuia găsită cheia de comedie şi realism, astfel încât să nu deprime publicul, în timp ce rămâne în adevăr. Secvenţa în care amândoi plâng pe holul şcolii am crezut că va fi foarte complicată, dar s-a legat destul de repede. Aaa…a mai fost o secvenţă grea… cea în care Maya trebuie să cânte pe scenă, în faţa unui juriu, dar ca să descoperiţi de ce i-a fost Mayei greu să cânte, trebuie să mergeţi să vedeţi filmul“, a mărturisit Letiţia Roşculeţ.

În schimb, BRomania a dezvăluit că finalul filmului a fost cel mai greu: „Am avut trei zile să filmăm toată scena de la botez unde am avut foarte mulţi actori, acţiune cu bătăi şi foc, şi, cel mai important, momentele de climax emoţional al personajelor. Am filmat şi refilmat nişte secvenţe, am adăugat în ultima secundă o scenă mare în Cişmigiu, care ulterior a cazut la montaj, chestii de genul“.