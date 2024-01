Marian Godină a văzut filmul în care joacă fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță. Ce impresie și-a făcut

Marian Godină a făcut declarații după ce a văzut la cinema filmul „Tati part-time”, în care Eva Măruță și Alex Bogdan au rolurile principale.

Filmul „Tati part-time” rulează la cinema din 2 ianuarie și până acum este pe locul întâi în box office, fiind văzut deja de peste 230.000 de persoane.

Polițistul Marian Godină a văzut producția și și-a spus părerea pe Facebook despre producția românească, ce a stârnit multe comentarii în mediul online.

Apariția în film a Evei Măruță, fiica Andrei și am lui Cătălin Măruță, în rol principal, a atras multe felicitări, dar și comentarii surprinzătoare și critici la adresa ei.

Godină i-a luat apărarea.

„Am scris textul ăsta cu gândul la actrița Eva Măruță și la comentariile pe care le-a atras apariția ei în filmul Tati part time. Am folosit termenul actriță pentru că am fost la film duminică. Filmul e excelent, Eva joacă extrem de bine, e foarte expresivă și talentată.

Sunt convins că va mai juca în filme, ar fi și păcat să nu. Cel mai mult m-au impresionat râsetele zecilor de copii veniți cu părinții în sală. Râdeau cu poftă, erau fericiți. Un film pe care îl pot recomanda cu tot dragul, chiar dacă nu aveți copii. Dacă aveți, cu atât mai mult vi-l recomand, pentru că le veți oferi aproape două ore de fericire pură. Felicitări, Eva!”, a scris pe Facebook Marian Godină.

Eva are 8 ani și a a făcut senzație în film În urma valului de critici venite din partea oamenilor, Andra a reactionat. „Pe copiii mei îi iubesc, îi susțin în drumul lor necondiționat. Care o fi drumul, nu contează. Dacă mâine decid că vor să facă cu totul altceva, noi suntem deschiși, pentru că acesta este rolul unui părinte”, a spus artista.