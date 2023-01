Britney Spears a devenit prizoniera propriei libertăți? Haotică, indecentă și umilită de noul ei soț FOTO

Incoerentă, defazată și de cele mai multe ori goală: este imaginea îngrijorătoare pe care ne-o servește Britney pe contul ei de Instagram.

Contul de Instagram al lui Britney Spears este, în prezent, cel mai mare mister de pe social media. Nimeni nu știe cine postează acolo, de ce și, mai ales, de ce arată această pagină ca una de OnlyFans, cu nuduri ale vedetei în vârstă de 41 de ani, publicate repetitiv și fără noimă. Se simte Britney Spears cea eliberată de sub tutela tatălui ei mai bine sau fosta Prințesă Pop a trecut de sub controlul părintelui său sub cea a celui care i-a devenit soț anul trecut, modelul și actorul Sam Asghari (28)?

Este puțin spun că fanii vedetei sunt îngrjiorați. Iar faptul că acest cont (singura dovadă de viață, de altfel, a lui Britney) este dezactivat și reactivat, apoi, imediat, ne pune serios pe gânduri. Cine se află, până la urmă, la butoane?

La începutul lunii decembrie, Sam Asghari a ținut să comenteze decizia soției sale de a se retrage de pe rețelele de socializare, modelul irano-american cerându-le fanilor să-i respecte intimitatea. „Rețelele sociale pot fi traumatizante. Uneori e bine să iei o pauză. Britney are vocea ei și este o femeie liberă. Îi respect intimitatea și o protejez permanent”, a scris acesta pe pagina lui de Instagram.

„Având în vedere meseria mea, trebuie să particip la multe evenimente. Ar fi o onoare pentru mine dacă ea mi s-ar alătura. Însă, pentru ea, aceste lucruri nu sunt distractive. Sunt foarte stresante”, a comentat el motivul pentru care nu a mai apărut alături de Brit pe covorul roșu , în ultimii mai bine de trei ani. Una peste alta, această pauză a vedetei de social media cea toxică a fost una foarte scurtă, iar Britney Spears s-a întors în forță, cu un nou clip inexplicabil.

Britney Spears și-a dezactivat de șase ori contul de Instagram

Îmbrăcată într-un body roșu sexy, Spears a recreat ținuta emblematică din latex pe care a purtat-o în videoclipul ei, Oops I Did It Again, din 2000. Numai că acest clip nu pare al unei persoane în toate mințile: mișcările ei de dans sunt haotice, dezordinea din jurul ei ridică semne de întrebare, iar cireașa de pe tort este momentul în care vedeta își cufundă fața în tortul aniversar (a împlinit 41 de ani pe 2 decembrie). Între timp, clipul a dispărut de pe Instagramul lui Britney Spears, dar au apărut altele, la fel de îngrijorătoare, de data aceasta cu dezactivarea comentariilor, pentru a nu le mai da fanilor posibilitatea să tragă semnale de alarmă.

Evident că fanii au reacționat imediat și-au arătat cu degetul spre Sam Asghari. “Soțul ei spune că Britney are voce și liberă, dar el este cel care vorbește pentru ea. Vorbește cu ea și o tratează ca pe un copil. Postările de pe IG-ul ei sunt foarte deranjante, deoarece se umilește complet, în timp ce soțul este în spatele camerei, filmând totul. Această femeie are nevoie de protecție și să fie în preajma unor oameni cărora le pasă de ea și își doresc tot ce este mai bun pentru ea”, scrie unul dintre fanii vedetei. “Pentru Sam, ea este doar un bancomat cu puls”, acuză un altul.

Mulți se întreabă, așadar, dacă Britney Spears deține sau nu controlul asupra contului ei de Instagram, unul pe care și l-a dezactivat și activat înapoi pentru nu mai puțin de șase ori, până acum.

Un alt aspect demn de investigat este faptul că vedeta pare captivă în propria casă și nu postează nimic din afara propriului domiciliu (aproape c-am învățat pe dinafară livingul lui Britney!). Altfel, imaginile cu Britney Spears din vacanță sau în compania altor oameni sunt toate cu eticheta TBT, și anume repostări vechi. Ca să nu mai vorbim despre clipurile deranjante, precum cel în care Brit apare purtând un neglije și cu voalul de mireasă pe cap, cu mesaje care nu par a avea niciun sens: “M-am căsătorit cu mine. M-am plictisit, mi-a plăcut voalul și mi-am spus: este o nebunie? PS: încă sunt căsătorită cu soțiorul meu”.

Este, așadar, Britney Spears cu adevărat liberă? Are ea nevoie de ajutor specializat? A fost ridicarea tutelei cea mai bună decizie pentru vedetă? Sperăm ca răspunsurile la aceste întrebări să nu fie cele de care ne temem cu toții.