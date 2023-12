Brad Pitt împlinește 60 de ani. Cariera fabuloasă a celui mai sexy bărbat în viață VIDEO

A fost desemnat ''Cel mai sexy bărbat în viaţă'' de către revista People în 1995, după rolurile principale din ''Legendele toamnei'' şi "Interviu cu un vampir". Astăzi, celebrul actor împlinește 60 de ani.

Câştigător atât la Oscaruri, pentru rolul din ''Once Upon a Time in Hollywood'' (2020), cât şi al titlului "Sexiest Man Alive" acordat de revista People (1995 şi 2000), Brad Pitt şi-a asigurat locul între cei mai apreciaţi actori de la Hollywood.

William Bradley Pitt s-a născut pe 18 decembrie 1963 în Shawnee, Oklahoma, fiind cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei întemeiate de Bill Pitt, proprietarul unei companii de transport, şi Jane Pitt, consilier şcolar, relatează Agerpres.

Pitt a aspirat iniţial să lucreze în domeniul publicitar, studiind jurnalismul la Universitatea din Missouri, potrivit www.biography.com. Totuşi, în timpul studenţiei, visurile din copilărie legate de lumea filmului au început să prindă contur şi tânărul Brad a renunţat la studii pentru a lua drumul Los Angelesului. A reuşit să se înscrie la cursuri de actorie şi după şapte luni de hoinărit în LA, şi-a asigurat un agent şi un loc de muncă în actorie.

În 1989, debutul pe marele ecran

Primele roluri au fost în televiziune, apărând în episoade din serialele ''Dallas'', ''Another World'', ''Growing Pains'' sau ''Glory Days''. În 1989, Pitt l-a jucat pe Billy Canton, proxenetul dependent de droguri al unei adolescente fugare (jucată de Juliette Lewis) în filmul de televiziune ''Too Young to Die''.

Debutul pe marele ecran şi l-a făcut în filmul de groază ''Cutting Class'' (1989), iar rolul său din ''Legends of the Fall''/ ''Legendele toamnei'' (1994) l-a ajutat să-şi asigure un loc stabil la Hollywood.

La scurt timp după apariţia pe marile ecrane în "Fight Club", Pitt a devenit primul bărbat care a câştigat titlul de ''Cel mai sexy bărbat în viaţă'' de două ori, fiind supranumit şi ''bărbatul mileniului'' de către revista People.

Întâlnirea cu Angelina Jolie

În anul următor, Pitt a jucat alături de Julia Roberts în comedia romantică ''The Mexican'', apoi din nou alături de Robert Redford în thrillerul ''Spy Game'' şi s-a alăturat unei distribuţii de top, ce i-a inclus pe George Clooney, Matt Damon, Julia Roberts, în remake-ul regizat de Steven Soderbergh ''Ocean's Eleven''.În 2004, a jucat rolul eroului grec Ahile în filmul de succes ''Troy'', produs Warner Bros. În acelaşi an, a fost lansat ''Ocean's Twelve''.

În 2005, Pitt a jucat alături de Angelina Jolie în filmul de acţiune de succes ''Mr. And Mrs. Smith''. Prezentând o pereche căsătorită care lucrează în secret ca spioni, filmul a câştigat peste 478 de milioane de dolari în întreaga lume, cei doi actori devenind în cele din urmă un cuplu şi în viaţa reală.

A fost căsătorit cu actriţele Jennifer Aniston şi Angelina Jolie. Are şase copii cu Angelina Jolie, dintre care trei biologici. ''O familie este o afacere riscantă, întrucât cu cât dragostea este mai mare, cu atât pierderea este mai mare... Acesta este compromisul. Dar le voi lua pe toate'', a mărturisit actorul citat de www.brainyquote.com.