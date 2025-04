Boala care i-a curmat viața actriței americane Michelle Trachtenberg, cunoscută pentru rolul din „Gossip Girl”

Michelle Trachtenberg, cunoscută pentru rolurile din „Buffy, spaima vampirilor” și „Gossip Girl”, s-a stins din viață din cauza complicațiilor provocate de diabet.

Actrița americană Michelle Trachtenberg a murit la vârsta de 39 de ani, în urma unor complicații asociate diabetului, potrivit informațiilor oficiale furnizate de biroul medicului legist din New York, citate de BBC.

Trachtenberg a fost găsită „inconștientă și fără răspuns” în luna februarie, iar la acel moment cauza exactă a decesului nu era cunoscută. Ea suferise recent un transplant de ficat.

Născută pe 11 octombrie 1985, la New York, Michelle și-a început cariera încă de la vârsta de 3 ani, apărând în reclame, iar mai târziu a debutat în televiziune cu un rol în serialul pentru copii „The Adventures of Pete & Pete”, difuzat în anii ’90 pe Nickelodeon. La doar 10 ani, a primit rolul principal în filmul „Harriet the Spy”, unde a jucat alături de Rosie O'Donnell.

Faima la scară largă a venit odată cu interpretarea personajului Dawn Summers, sora mai mică a eroinei din serialul cult „Buffy the Vampire Slayer”. Michelle a făcut parte din distribuția serialului din sezonul al cincilea până la finalul acestuia, în 2003.

Ulterior, a atras din nou atenția publicului cu rolul Georgina Sparks din „Gossip Girl”, unde a jucat o prezență controversată și manipulatoare. A apărut în serial între 2007 și 2012, iar mai recent a revenit în același rol în reboot-ul HBO Max din 2022.

Pe lângă activitatea din televiziune, Michelle a avut roluri notabile și în filme precum „Eurotrip” (2004), „Ice Princess” (2005) și „17 Again” (2009), jucând alături de nume mari precum Zac Efron și Matthew Perry.

A avut și apariții episodice în seriale populare, precum „Law & Order”, „Six Feet Under”, „Weeds” și „All My Children”, confirmându-și astfel versatilitatea ca actriță.

Michelle Trachtenberg rămâne în memoria fanilor ca o prezență carismatică pe micile și marile ecrane, cu o carieră ce a început de timpuriu și a lăsat o amprentă vizibilă în cultura pop.

„Ea râdea cel mai mult la gluma cuiva. Îi păsa profund de munca ei, era loială prietenilor ei și curajoasă pentru cei pe care îi iubea, era îndrăzneață și ea însăși”, a scris Blake Lively, co-protagonistă de Gossip Girl, pe rețelele de socializare.