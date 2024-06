Babasha l-a avertizat pe Chris Martin despre incidentul de pe Arena Națională: „Foarte curând o să auziți și versiunea mea” VIDEO

Babasha, tânărul cântăreț român, care a urcat pe scenă alături de Chris Martin și formația lui, a vorbit pentru prima dată după concert despre avertizarea pe care i-a făcut-o solistului britanic. „Am să vă spun eu cum cred că a stat situația”, a spus Babasha, pe TikTok.

Babasha, pe numele său real Vlad Babașa, a stârnit multiple controverse și revolte după ce a cântat la mult așteptatul concert Coldplay în România, în fața a 50.000 de spectatori.

Potrivit Click!, la scurt timp de la incident, cântărețul român a făcut un live pe TikTok prin intermediul căruia a stat de vorbă cu fanii lui și a făcut mai multe dezvăluiri.

Printre ele s-a numărat una legată de Chris Martin, pe care l-a anunțat, înainte de concert, că sunt șanse mari ca nu toți cei din public să accepte cu brațele deschise apariția lui pe scenă.

„Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că <Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul>, nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea”, a spus Babasha, pe TikTok.

SURSA VIDEO: Diana Maria Mocanu

Cântărețul a mai spus că nu a luat nicio sumă de bani la concertul Coldplay.

„Nu s-a luat niciun ban, fraților, la concert! Nu știu dacă știți, dar mi să pare că Coldplay, nu știu dacă integral sau o parte a fost ONG. Nu a luat fratele vostru niciun ban. Nici noi nu am plătit pe nimeni să cânt. Nu a fost niciun marketing”, susține Babasha.