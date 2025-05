Averea astronomică a familiei Beckham, dezvăluită: a urcat 24 de locuri în lista anuală a bogaților

Averea netă a soților Beckham a fost dezvăluită după ce Sunday Times a anunțat lista anuală a bogaților, care evidențiază cele mai bogate vedete din 2025.

Familia Beckham a intrat în lista bogătașilor în 2002, cu o valoare netă de 35 de milioane de lire sterline la acea vreme.

Sunday Times a publicat vineri lista, care este inclusă într-o ediție specială de 76 de pagini a revistei sale de duminică, dezvăluind averea celor mai bogate 350 de persoane și familii din Marea Britanie, scrie Dailly Mail.

Și în timp ce cuplul Victoria și David Beckham se confruntă în prezent cu o suferință pe fondul dușmăniei lor acerbe cu fiul cel mare Brooklyn și soția sa Nicola Peltz, ei vor avea fără îndoială multe motive să zâmbească atunci când vine vorba de balanța lor bancară.

Averea combinată a cuplului este acum estimată la 500 de milioane de lire sterline, după ce a crescut considerabil de anul trecut.

Fostul fotbalist, în vârstă de 50 de ani, și soția sa, Spice Girl și creatoare de modă, în vârstă de 51 de ani, și-au văzut banii crescând cu 45 de milioane de lire sterline între 2024-2025.

Cei doi ocupă acum locul 273 din 350 pe listă, după ce au urcat 24 de locuri față de anul trecut.

Ei și-au acumulat averea de-a lungul anilor prin carierele lor, ambii continuând să strângă bani chiar și după ce s-au retras din fotbal și cântat.

David a fost imaginea a numeroase branduri și campanii publicitare, făcând echipă cu firme precum Adidas, BOSS, Haig, Armani și Maserati, pentru a numi doar câteva, în plus față de propriile sale branduri.

De asemenea, el continuă să fie o figură importantă în lumea fotbalului și este unul dintre coproprietarii clubului de fotbal Inter Miami.

Între timp, marca de modă omonimă a Victoriei continuă să se dezvolte din ce în ce mai mult, o serie de celebrități, printre care Eva Longoria, Kim Kardashian și Gwyneth Paltrow, purtându-i hainele.

Includerea lui David și a Victoriei pe lista celor mai bogați vine în contextul în care aceștia au „inima frântă” din cauza dușmăniei de familie, după ce fiul Brooklyn și nora Nicola nu au fost prezenți la sărbătorirea celei de-a 50-a aniversări a fotbalistului la începutul acestei luni.

David ar fi „disperat să se împace cu fiul său Brooklyn, deoarece se teme că istoria se repetă” după ce s-a certat cu tatăl său Ted în 2005.

Se pare că David și Victoria se simt „orbiți” de noua prietenie a fiului lor cel mare Brooklyn cu „foștii lor prieteni”, prințul Harry și Meghan Markle.

Sursele susțin că familia Sussex, care a fost cândva „prietenă” cu Posh și Becks înainte de a se despărți, îi „sprijină în secret” pe Brooklyn și pe soția acestuia, Nicola Peltz, în „disputele lor familiale similare”.

Aceștia i-ar fi invitat pe Brooklyn și pe Nicola la cină la conacul lor din Montecito, California, în ultimele săptămâni, unde femeile au avut o discuție „profundă și semnificativă” și au împărtășit o legătură după ce au fost acuzate de critici că sunt „distrugătoare de cămine” și femei care „distrug familiile soților lor”.

Dar noua prietenie improbabilă a lui Brooklyn cu soții Sussex a venit ca o lovitură pentru părinții săi, după ce aceștia s-ar fi certat în urma unei dispute cu privire la acuzațiile de scurgere de informații către presă.

Alte vedete aflate în lista bogătașilor

Averea familiei Beckham se situează la mică distanță de cea a regelui Charles, despre care se spune că valorează 640 de milioane de lire sterline.

Alte figuri celebre, printre care Sir Elton John, Andrew Lloyd-Webber și Sir Lewis Hamilton, apar pe lista anuală a celor mai bogate 350 de persoane și familii din Regatul Unit.

Cu toate acestea, numărul miliardarilor a scăzut.

„Numărul miliardarilor noștri este în scădere, iar averea combinată a celor care figurează în cercetarea noastră este în scădere”, a declarat Robert Watts, compilator al Rich List.

De asemenea, constatăm că tot mai puțini dintre cei foarte bogați din lume vin să locuiască în Regatul Unit”.

În altă ordine de idei, vedeta pop Dua Lipa este cea mai tânără persoană care figurează în acest an pe Sunday Times 40 Under 40 Rich List.

Cântăreața Dance The Night Lipa, în vârstă de 29 de ani, care a câștigat mai multe Brit Awards și trei Grammy, ocupă locul 34 pe listă, cu o avere estimată la 115 milioane de lire sterline.

Cel mai bogat muzician de pe lista celor 40 sub 40 de ani este cântărețul Shape Of You, Ed Sheeran, în vârstă de 34 de ani, care se află pe locul 13 cu 370 de milioane de lire sterline, o creștere de 30 de milioane de lire sterline față de estimarea de anul trecut.

El este devansat de vedeta de reality TV Georgia Toffolo, care se află pe locul 12, cu o avere comună de 425 de milioane de lire sterline, potrivit The Sunday Times.