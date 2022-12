Alina Pușcaș, internată în spital cu o afecțiune rară. „ Nu am știut că există așa ceva“

Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva“ are probleme de sănătate și se află în spital de câteva zile.

După ce în urmă cu trei zile a postat pe Instagram o fotografie cu o perfuzie în mână, fără să dea detalii, vedeta postului Antena 1 a revenit cu o postare detaliată și a explicat ce a pățit.

Ea s-a confruntat cu dureri de șold în timpul filmărilor pentru finala „Te cunosc de undeva“, marțea trecută, dar nu a acordat prea mare atenție. Când lucrurile s-au înrăutățit și a făcut febră, care nu răspundea la tratamentul obișnuit, a venit la spital. După mai multe investigații și trei zile în care starea sa de sănătate nu a fost deloc bună, Alina Pușcaș a aflat că are abces la rinichi, iar medicii i-au explicat că e o afecțiune destul de rară.

Abcesul perirenal este o colecție de puroi, material necrotic și detritusuri celulare, localizată în spațiul perirenal. Apare, de obicei, ca o complicație a infecțiilor de tract urinar, potrivit sfatulmedicului.ro.

După trei zile petrecute într-un spital din București, Alina Pușcaș s-a filmat în timp ce era conectată la perfuzii și a povestit în acest video ce a pățit.

„Nu prea am avut putere până acum. Am fost destul de căzută și de slăbită. Sunt conectată la perfuzii. Azi, pentru prima oară mă simt mai bine. Nu a fost vorba de nicio răceală, gripă sau covid. Toată nebunia a început în dimineața zilei de marți când începuserăm să filmăm finala Te cunosc de undeva!. Am simțit în șold ca un junghi care, spre seară, a început să se extindă. Am crezut că e vorba despre o chestie musculară. Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, brusc. Joi am avut febră 41,7. Nu mai răspunde organismul la tratamentul clasic pe care îl foloseam când facem febră”, a spus Alina Pușcaș pe contul său de Instagram.

„Am luat decizia să vin de urgență la spital. Am făcut febră și la spital, dar stăpânită cu perfuzii. Se pare că e vorba, de fapt, de un abces pe rinichi. Nici nu am știut că există așa ceva. Se pare că sunt rare cazurile“, a mai spus prezentatoarea.