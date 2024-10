Alin Oprea își schimbă testamentul. Ce i-a transmis fostei soții: „Îmi bagi copiii pe gât cu orice preț. Un leu nu mai vezi!”

Spiritele s-au încins și mai tare între Alin Oprea și fosta soție, Larisa Uță, după ce aceasta din urmă a lansat acuzații dure a adresa artistului, la patru ani de la divorț. Solistul trupei Talisman a decis să-și schimbe testamentul în favoare actualei sale soții, Medana.

Alin Oprea a anunțat că va face un nou testament, potrivit Click!

De la „Vă las vouă toate bunurile” la nu mai vezi niciun leu

S-a întâmplat pe fondul amplificării tensiunilor, în urma acuzațiilor lansate la adresa sa de Larisa Uță, în podcastul lui Adrian Cristea.

În scandalul care a urmat, Alin Oprea a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, că își întocmise testamentul în noaptea de Înviere din 2023. A publicat online testamentul redactat în urmă cu mai bine de un an, de Paște, prin care a anunțat că își lasă întreaga avere, acumulată până la acel moment, celor doi copii, Melissa și Adrian:

„Vă dăruiesc vouă, copiilor mei, toată averea pentru care am muncit o viață, până când <<mama voastă>> a hotărât în locul Lui Dumnezeu și a legii că eu nu mai însemn și nu mai merit NIMIC, trântind și încuind ușa definitiv în urma mea. Vă las vouă toate bunurile, apartamentele și sumele de bani. Pentru voi am făcut toate sacrificiile!”.

Dar, pe măsură ce scandalul a luat amploate, Alin Oprea și-a schimbat poziția.

Solistul trupei Talisman și-a exprimat public dorința de a face un nou testament în favoarea actualei sale soții, după ce a acuzat-o pe fosta lui soție că duce o luptă de denigrare la adresa lui de pe o serie de conturi de Facebook false.

„Ești disperată de invidie și de foame. Îmi bagi copiii pe gât cu orice preț, după ce strategia de a-i izola de mine ca să mă atragi în cursă nu a ținut! Heeeeey! Sunt fericit, sunt iubit, am o soție mai frumoasă și mai bună decât mi-am permis să visez. (...) Nu te mai agita că un leu nu mai vezi!", a scris artistul de la Talisman, pe rețelele de socializare.

Articolul integral în Click!

Actuala soție a artistului, Medana, a publicat un pamflet cu ceea ce par a fi jigniri la adresa fostei soții a lui Alin Oprea, despre care precizează însă că „orice asemănare cu personaje sau fapte reale este pur întâmplătoare”.

Larisa Uță: „Am știut că va urma valul de hate. A fost unul dintre motivele care m-au făcut să tac toți acești ani”

Într-o postare din 22 septembrie, făcută la patru zile de la apariția podcastului care a amplificat tensiunile dintre cei doi soți, Larisa Uță mărturisea:

„Nu sunt nici sfântă , nici perfectă doar cǎ nu cred cǎ dupǎ o căsnicie care a durat 23 de ani și doi copii, merit să trăiesc așa ceva. La început am simțit eliberarea lucrurilor nespuse și neclarificate din partea mea și a copiilor. Am știut că va urma valul de hate. A fost unul dintre motivele care m-au făcut să tac toți acești ani. Prieteni buni m-au sfătuit să nu dau apă la moară și bine au făcut. Am crezut ca sunt suficient de vindecată acum să fac față tuturor comentariilor de pe conturi false de neconceput pentru o ființă trecuta de epoca de piatră, oamenilor frustrați care crează rău fără să aibă ceva de câștigat în general valului de atenție mediatică bazata pe scandal nu pe adevăr.”