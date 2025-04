Alexia Eram vorbește despre viața sa după despărțirea de Mario Fresh: „Pe plan personal sunt bine, nu mă vezi?”

Alexia Eram a vorbit recent despre viața ei personală, după ce Mario Fresh a mărturisit cât de mult a suferit după despărțirea lor.

Într-un concert susținut de curând, Mario Fresh a surprins publicul cu declarațiile sale despre despărțirea de Alexia, care a avut loc anul trecut, după opt ani de relație.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău?”, a întrebat artistul pe scenă, dezvăluind apoi că separarea i-a influențat profund muzica. „Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume.”

Cântărețul a recunoscut că relația lor a fost una frumoasă, dar ajunsese la final.

„Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a mai spus Mario Fresh, citat de Libertatea.

În paralel, Alexia Eram a fost mai reținută în declarații. Într-un interviu pentru Fanatik, ea a recunoscut că este bine, dar a evitat să dea detalii despre noul său iubit. „Pe plan personal sunt bine, nu mă vezi? Ți se pare că nu sunt bine?”, a răspuns ea zâmbind.

În schimb, Alexia se concentrează pe carieră și pe proiectele sale din social media.

„Am lansat brandul meu acum câteva luni și mă concentrez să-l dezvolt. Continui proiectele mele în social media și, cine știe, poate urmează și proiecte internaționale. Doamne ajută!”

Întrebată despre o posibilă revenire în televiziune, fosta concurentă de la America Express a exclus participarea la Survivor. „La Survivor nu m-aș vedea, cred că m-aș plictisi atâtea luni și aș muri de foame. Chiar șase luni nu e de mine. Ce fac, mănânc cocos încontinuu? Nu, nu”, a spus ea.