Actrița Mădălina Craiu din „Clanul“, o adolescentă rebelă cu IQ de geniu

Deși învăța foarte bine, iar testele de inteligență i-au relevat un IQ de 140, Mădălina Craiu recunoaște că nu a fost o „adolescentă liniștită și așezată“.

Mădălina Craiu, interpreta personajului Ilinca, din serialul „Clanul“, de la Pro TV, și-a dat seama târziu că vrea să facă actorie. S-a întâmplat în clasa a XII-a, când, între o temă la geometrie și un rol, a ales să învețe rolul.

Actrița provine dintr-o familie de arhitecți, a făcut Liceul de Informatică Tudor Vianu din București și se pregătea, la rândul său, pentru admiterea la Arhitectură. Iar testele de inteligență indicau un potențial uriaș (la un IQ de peste 140 este vorba despre despre genii).

Mădălina Craiu: „Nu știam ce îmi doresc“

„N-aș vrea să-mi «vând» adolescența ca fiind această fată studioasă, foarte sigură pe ea, care știa ce își dorește și învăța în fiecare zi. Chiar aș zice opusul, de asta și alegerea actoriei a venit foarte târziu, tocmai pentru că nu știam neapărat ce îmi doresc. Am avut o adolescență foarte frumoasă și nu pe cât de studioasă pare prin prisma informațiilor: că am fost la Liceul Tudor Vianu, că m-am pregătit pentru Arhitectură, că citeam mult. Așa pare din afară: că am fost o tocilară foarte cuminte“, a declarat Mădălina Craiu la Adevărul Live.

„Îmi plăcea foarte mult să învăț, să fiu studioasă, doar că îmi plăcea foarte mult să am o viață personală și alte activități, pe care nu mi le permiteam decât dacă chiuleam. Am făcut parte dintre chiulangiii clasei: stăteam și cântam în spatele sălii de sport în loc să ne ducem la ore, am fost îndrăgostită, am avut relații, m-am certat tare cu ai mei am avut o relație destul de problematică cu ei, eu nefiind un copil problematic. Dar era tumultul firesc al vârstei. Deci n-am avut o adolescență liniștită și așezată, am avut una plină de tot felul de evenimente“, a mărturisit Mădălina Craiu.

Puteți urmări aici interviul integral cu Mădălina Craiu.

