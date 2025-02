Actorul Marius Manole, la spital din cauza epuizării. „M-a luat și salvarea de la teatru de vreo trei ori”

Actorul Marius Manole, în vârstă de 46 de ani, a povestit că, din cauza oboselii provocate de programul încărcat, a fost luat cu salvarea de la teatru de mai multe ori.

Într-un interviu pentru CanCan, Marius Manole povestește despre programul său adesea încărcat, ceea ce duce la lipsa odihnei.

„Nu vreți să știți. Să vă spun că acum două zile am jucat la Târgu Mureș, am luat o mașină, m-am dus la Cluj, am dormit patru ore, m-am trezit la 4.00, am luat avionul și m-am dus la București la radio unde am înregistrat o piesă la ora 9.00. La 13.00 am plecat la o repetiție până la 16.00, apoi m-am dus la Teatrul Național pentru Opera de trei parale care s-a terminat la 22.30 apoi am plecat la alte repetiții cu colegii mei Medeea Marinescu și Șerban Pavlu și am stat până la 3.00”, a spus actorul.

Marius Manole recunoaște că oboseala îl afectează, dar vrea întotdeauna să își testeze limitele. „Sigur că obosești. Aseară simțeam că îmi tremură carnea pe mine, m-am culcat la 3.00 și nu m-aș fi trezit devreme. Știi ce mă motivează, de fapt? Vreau să văd cât pot, până unde poate duce omul. Toată lumea spune: «Nu se poate». Eu vreau să arăt că se poate și că nu moare nimeni din prea multă muncă.”

De asemenea, actorul spune că încearcă să aibă grijă la sănătatea lui, însă s-a mai întâmplat să-l ia și Salvarea de la teatru, de trei ori.

„Eu sunt bine. În afară că sunt foarte slab, sunt slab că mă duc la sport și am grijă de mine, nu că sunt slab de muncă. Sigur că îmi mai atrag atenția, dar eu mă fac că nu aud. Bine, acum nu sunt nici foarte multe persoane în jurul meu pentru că nu am timp să stau cu multe persoane. Și cele cu care stau în preajmă, muncesc la fel de mult.

Da, mi s-a întâmplat. M-a luat și salvarea de la teatru de vreo trei ori. Asta se întâmpla când eram tânăr și făceam niște abuzuri. Dacă nu mai pierzi nopțile, nu mai bei, corpul este foarte puternic și se organizează foarte bine. Și de atunci nu am mai avut probleme”, a povestit Marius Manole.

Marius Manole povestește că nu doar munca i-a afectat sănătatea, ci și stresul provocat de teama de a fi judecat de spectatori. Din această cauză, actorul mărturisește că avea adesea atacuri de panică, în pandemie a suferit de depresie.

„Am avut atacuri de panică pentru că eu am trăit mult timp sub imperiul fricii. Artist fiind și actor fiind am avut întotdeauna spaima de judecata oamenilor. Să nu fiu cel mai bine, să nu fiu cel mai bun. Din cauza presiunea pe corpul și mintea mea era permanentă. A venit apoi pandemia, am intrat într-o depresie din cauza acestui stres pe care îl acumulasem de 20 de ani.

După pandemie, am înlocuit teama cu curiozitatea și am hotărât să nu îmi mai fie frică de nimeni și de nimic în viața mea. Cu riscul de a pierde oameni, cu riscul de a nu fi cel mai bun și a spune oamenii: «Lasă, e un actor prost», am hotărât să fac asta. Datorită acestui lucru, mintea mi s-a relaxat și iată, sunt foarte bine”, a mai povestit actorul.

Actorul a ajuns la spital anul trecut din cauza unui accident pe scenă

În februarie 2024, actorul s-a accidentat în timpul unui spectacol la Teatrul Național și s-a prezentat, de urgență, la Spitalul Universitar.

Pe rețeaua de socializare, Marius Manole a transmis următoarele: „Dragii mei, în seara asta în timpul spectacolului 'Repetiție pentru o lume mai bună' a avut loc un accident nedorit. Spectacolul a fost dus la bun sfârșit.

Am fost la Spitalul Universitar unde foarte repede m-au cusut și acum sunt în regulă cât de cât :))). Nu voi suspenda niciun spectacol, doar că va trebui să adaptez toate mișcările din toate spectacolele. Rog să aveți înțelegere pentru următoarele 15 zile.”