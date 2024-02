A murit Carl Weathers, actorul cunoscut pentru rolurile sale din „Rocky”, „Predator” și „The Mandalorian”

Actorul Carl Weathers, devenit celebru în rolul lui Apollo Creed din „Rocky" și care a jucat în zeci de alte filme și seriale de televiziune, de la „Predator" la „The Mandalorian", a murit la vârsta de 76 de ani, potrivit CNN.

„A murit liniștit acasă", joi, a declarat, pentru CNN, managerului său, Matt Luber.

Încă nu a fost dezvăluită cauza decesului.

„Carl a fost o ființă umană excepțională care a trăit o viață extraordinară. Prin contribuțiile sale la film, televiziune, artă și sport, el a lăsat o amprentă de neșters și este recunoscut în întreaga lume și în toate generațiile. A fost un frate, tată, bunic, partener și prieten iubit", a declarat familia sa, pentru CNN.

Când a dat audiție pentru filmul „Rocky", Weathers era doar un fost jucător de fotbal care nu boxase niciodată. A primit rolul Apollo Creed în filmul premiat cu Oscar (și în următoarele trei continuări) și a ajuns să cunoască celebritatea.

Personajul a fost inspirat în mod evident de Muhammad Ali, pe care Weathers l-a cunoscut mai târziu.

După Apollo Creed din „Rocky" a urmat o serie de alte roluri

Notorietatea câștigată cu „Rocky" l-a ajutat într-o serie de alte roluri în care s-a potrivit perfect fizicul său impunător, inclusiv în filmul de acțiune științifico-fantastic „Predator" din 1987, cu Arnold Schwarzenegger.

În 1988 a jucat rolul unui polițist din Detroit în „Action Jackson", un film care însă a fost primit prost.

Comedia lui Adam Sandler „Happy Gilmore" și filmele TV „In the Heat of the Night", serialul „Arrested Development" sunt alte filme în care a apărut ulterior. De asemeanea, Carl Weathers a dat voce personajului Combat Carl în franciza „Toy Story".

Cel mai recent, actorul a interpretat un rol secundar cheie în serialul „Star Wars" - „The Mandalorian" (pe Disney+) - pentru care a și fost nominalizat la Emmy, ca actor invitat într-o dramă - și a regizat unul dintre episoade.

Weathers a regizat, de asemenea, episoade din mai multe seriale de televiziune, printre care „Chicago Med", „Law & Order" și „Hawaii Five-O".