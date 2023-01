Povestea boxerului care l-a pus la podea pe celebrul Muhammad Ali. El a inspirat filmul „Rocky“

Chuck Wepner, în vârstă de 83 de ani, are o înălțime de 1,80 m, umeri largi și mâini cu încheieturi puternice. Mâinile sale amintesc de o viață petrecută lovind cu pumnii.

Vocația sa de luptător i-a marcat și alte părți ale corpului.

"Sângeram foarte mult. Am avut 328 de copci în cariera mea. Nasul mi-a fost spart de nouă ori în 16 ani. Și... nu m-a deranjat niciodată, știți?". a declarat Wepner pentru BBC Sport, cu o ridicare din umeri.

De fapt, era atât de probabil ca fața sa să sufere răni în ring, încât în cele din urmă a adoptat porecla pe care ceilalți i-au dat-o ca o insultă.

The Bayonne Bleeder - Bayonne fiind orașul din New Jersey pe care Wepner încă îl consideră acasă - a fost un luptător care s-a ridicat la înălțimea numelui său. Așa că poate că a fost potrivit ca cel mai faimos meci al carierei sale să fie îmbibat în vin roșu.

"Tony Perez a fost arbitrul meciului meu cu Muhammad Ali", își amintește Wepner despre întâlnirea lor din 1975.

"După ce am fost pus la pământ. mi-a spus: "Chuck, sângerezi prea mult".

"I-am spus: 'În niciun caz, dă-mi runda asta'. Lasă-mă să termin lupta, sunt bine'. Așa că Tony a spus: "OK Chuck, câte degete am în sus?".

"Mă uit la mâna lui și spun: "Câte ghicitori am?".

În ciuda protestelor lui Wepner și spre disperarea celor 15.000 de spectatori febrile din interiorul Richfield Coliseum din Ohio, arbitrul a oprit lupta cu doar 19 secunde înainte de finalul rundei 15.A avut nevoie de 23 de puncte de sutură după meci.

La 36 de ani, Wepner era un boxer cu jumătate de normă, iar înainte de meciul cu Ali, Wepner era un outsider cu 10-1. Nu se mai antrenase niciodată sub conducerea unui antrenor dedicat. Dar a înșelat așteptările cu performanța sa.

Nu numai că a rezistat aproape tot meciul cu campionul mondial în exercițiu și unul dintre cei mai mari care și-au pus vreodată mănușile, dar Wepner a devenit și a patra persoană din istorie care l-a trântit la podea pe Ali, care îl distrusese pe George Foreman cu doar 10 luni înainte.

Un spectator - care a urmărit meciul prin intermediul unui circuit închis de televiziune într-un cinematograf din Los Angeles - a fost atât de inspirat de curajul de neajutorat al lui Wepner și de knock-out-ul lui Ali în repriza a noua, încât s-a grăbit acasă pentru a schița un personaj pentru un nou scenariu pe care îl avea în minte.

După ce toate celelalte scenarii ale sale au fost respinse și având o ultimă șansă de a prezenta o nouă idee, scenaristul s-a întors la schiță, creând o poveste de răscumpărare despre un boxer care a depășit limitele, într-o "explozie frenetică de creativitate de trei zile și jumătate".

Filmul adaptat după scenariu a devenit apoi filmul cu cele mai mari încasări din 1976, câștigător a trei premii Oscar în 1977, o rampă de lansare în carieră pentru creatorul Sylvester Stallone și una dintre cele mai faimoase povești din epoca modernă.

Pentru Wepner, omul al cărui sânge și curaj au inspirat personajul Rocky Balboa, a fost doar începutul următorului capitol.

În parcul Dennis P. Collins Park, o fâșie de teren de joacă cu iarbă pe malul golfului Newark Bay, vizavi de New York, primarul local se adresează mulțimii.

"Sunt unii din Jersey care sunt atât de faimoși încât îi cunoaștem după nume dintr-un singur cuvânt: există Frank, există Bruce și există Chuck."

Când ultimul nume este menționat în compania lui Sinatra și Springsteen, cei aproximativ patru sute de oameni prezenți îl aclamă și aplaudă pe eroul local din mijlocul lor.

Omul însuși, îmbrăcat în trening și șapcă galbenă, dă din cap și zâmbește din poziția sa între marii boxeri Larry Holmes și Gerry Cooney, care au venit și ei pentru a-și onora prietenul în ziua cea mare.

În timp ce un vânt puternic suflă peste apă, pânza neagră care acoperă statuia care urmează să fie dezvelită în curând a unui tânăr Wepner se lovește de cele 2.500 de kilograme de bronz de dedesubt.

"Ei bine, de fapt, m-am născut în New York", mărturisește Wepner. "M-am mutat în Jersey când aveam un an și jumătate, după ce mama și tatăl meu s-au despărțit. După aceea, mama ne-a crescut aici, în proiecte".

Și a fost pe străzile din Bayonne, la o aruncătură de băț de Collins Park - unde se amestecau docherii, mafioții și muncitorii de la rafinăria de petrol - că Wepner a început să învețe meserie.

"Acolo unde am crescut, existau întotdeauna două sau trei bande", spune el. "Și, mai mult sau mai puțin, trebuia să te duci acolo și să-l bați pe cel mai dur tip pentru a supraviețui, ceea ce am făcut. Aveam o bătaie aproape în fiecare săptămână".

Și nu era vorba doar de mușchi. Wepner era și un atlet promițător, jucând pentru echipa de baschet a liceului său în turnee locale. Cu toate acestea, când a aflat că "se puteau face mai mulți bani bătând oameni", s-a dedicat boxului.

În Madison Square Garden, Wepner i-a spart nasul talentului local "Bob the Pistol" și l-a învins pe James Sullivan, campionul departamentului de poliție din Staten Island, în drumul său spre titlul din 1964.

A devenit profesionist imediat după aceea, pornind într-o carieră de 52 de meciuri care avea să-l vadă victorios în 36 de meciuri și luptând cu personalități ale ringului precum Buster Mathis, George Foreman, Joe Bugner, Ernie Terrell și Muhammad Ali.

Dar Wepner a fost lupta de la jumătatea carierei sale împotriva lui Sonny Liston, în 1970, pe care a simțit că va fi biletul său de intrare în glorie.

"Am crezut că voi lua o scurtătură", spune Wepner. "Ei bine, nu prea a fost o scurtătură pentru mine, pentru că Sonny era prea mare și prea dur.

"Mi-a spart nasul, mi-a dat 71 de copci și mi-a rupt maxilarul stâng. Încă îl urmăream în runda a 10-a când doctorul a oprit meciul pentru că sângeram prea mult."

În afară de oasele rupte, fiecare copcă pe care a primit-o în cariera sa a fost administrată doar cu gheață pentru a potoli durerea.

"Acelea au durut", adaugă el. "Dar m-am pregătit pentru asta. Aproape la fiecare luptă, știam că mă voi tăia. Opt sau zece copci? Aia a fost doar o crestătură!"

Dispus să moară în ring

Faptul de a fi dispus să moară în ring, recunoaște Wepner, a fost o altă piesă cheie din arsenalul său.

"Iisuse, absolut. Intram acolo pregătit să mor", spune el. "De fapt, după meciul cu Liston, eram în semi-coma și eram în stare de șoc; doctorul meu i-a spus mamei mele că eram destul de lovit. M-am gândit cu adevărat dacă vreau să continui. Dar apoi m-am gândit: "Trebuie să încerc, trebuie să mai încerc o dată. Trebuie să mai încerc o dată".

A revenit și, după două victorii și trei înfrângeri, Wepner a avut o serie de opt victorii consecutive între 1972 și 1974, care l-au adus în atenția lui Don King.

King a anunțat meciul dintre Wepner și Ali, de la Richfield Coliseum, drept meciul "Give the White Guy a Chance".

Într-o epocă de aur a boxului la categoria grea dominată de bărbați de culoare, King a considerat în mod cinic că ar putea atrage un public mai numeros dacă Ali ar fi pus în fața unui adversar american alb pentru prima apărare a noului său regat.

Dar speranța lui King de a avea un meci de ranchiună, o luptă între rase, a căzut din cauza admirației lui Wepner pentru adversarul său.

"Știți, am fost atât de încântat și onorat să fiu în ring cu Muhammad Ali. Cel mai faimos om din toate timpurile! Am fost atât de mândru", spune Wepner.

"Cu o seară înainte de meci, proprietarul Coliseumului ne invită pe mine și pe Ali în loja sa privată pentru cină. O masă mare, iar eu stau chiar lângă Ali. Câteva ore am stat împreună de vorbă, el a făcut câteva trucuri de magie. Mi-a plăcut la nebunie. L-am iubit pe Ali. Am devenit mari prieteni".

A doua zi, după ce James Brown a gafat în timpul imnului național uitând multe dintre cuvinte și transformând finalul melodiei într-un apel și răspuns cu publicul, Wepner a lăsat deoparte prietenia înfloritoare cu Ali și a început să pună în aplicare un plan de victorie.

"Strategia mea era să-l presez, să-l obosesc, cel puțin pentru primele patru sau cinci runde, poate să-l înving în ultimele runde", spune Wepner.

"Așa că l-am presat, i-am dat pumni la corp. Ar fi trebuit să câștig trei sau patru din acele runde. Dar judecătorii, cu Ali, trebuie să-l faci KO ca să-l învingi".

Mulțimea, care se aștepta la o bătaie cruntă a challengerului, a început să răspundă la viclenia neașteptată a lui Wepner. În loc să aclame "Ali! Ali!", au început să îl susțină pe outsider, cu strigăte de "Chuck! Chuck!" răsunând în toată arena.

Încurajat de acest sprijin, Wepner a observat o breșă în apărarea lui Ali. În runda a noua, a sărit să o exploateze.

Wepner s-a strecurat pe sub lovitura de stânga a campionului și a reușit o lovitură la corp cu dreapta, care l-a făcut pe Ali să se rostogolească înapoi și să cadă la podea.

Ulterior, colțul lui Ali a susținut că Wepner l-a împiedicat pe omul lor și că Ali și-a pierdut echilibrul, dar Wepner rămâne categoric.

"Lovește-mă, l-am scăpat", spune el. "L-am lovit cu pumnul acela și se poate auzi pe reluare, l-am lipit solid până la umăr. Era dezechilibrat și l-am scăpat și el știa asta".

Văzându-l pe Ali cum se ridica din nou din poziția sa din colțul neutru, Wepner a observat o schimbare.

El spune: "I-am putut vedea ochii și m-am gândit: "Acum chiar l-am enervat! Atunci a început să contraatace și să mă înjure".

Enervat de faptul că a fost doborât, Ali s-a năpustit neîncetat asupra lui Wepner, mulțimea încurajându-l pe cel mai slab cotat să reziste și să parcurgă distanța.

Pedeapsa lui Ali l-a adus pe Wepner cu 19 secunde mai puțin.

Faima care a venit în urma înfrângerii sale epice în fața lui Ali și asocierea sa cu filmul Rocky au plasat viața lui Wepner pe un nou drum.

În încercarea de a obține bani, King a aranjat ca Wepner să se "lupte" cu legenda luptelor de wrestling Andre Rene Roussimoff - mai cunoscut sub numele de "Andre the Giant" - în cadrul unui meci al lui Ali pe Shea Stadium din New York. Wepner, deși într-un concurs înscenat, a pierdut după ce a fost eliminat.

A acceptat și alte spectacole, în paralel cu activitatea sa de boxer

Pentru a-și susține activitatea de vânzător din bar în bar pentru Allied Liquor, el a "rezolvat și probleme" pentru oamenii cărora le erau datori bani.

"Să spunem că am făcut câteva favoruri unor prieteni de-ai mei, știți", spune Wepner. "Obișnuiam să mă duc și să întreb politicos oamenii [despre banii pe care îi datorau] și apoi poate că trebuie să le dau o palmă sau ceva de genul ăsta."

Dar după retragerea sa din box în 1979, lucrurile au luat-o razna. Wepner a petrecut și a consumat multă cocaină, o combinație care l-a făcut să rateze o audiție pentru a apărea în Rocky II alături de Stallone, devenit superstar.

Condamnat la închisoare

În 1985, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru posesie de narcotice, verdict care l-a trimis la închisoarea Northern State Prison din Newark.

Închisoarea avea să fie lupta vieții multor bărbați, dar nu și pentru Wepner.

"Lăsați-mă în pace. A fost bine", spune el. "Oriunde mă duceam, băieții cântau: "Campionule, campionule!". Și îmi spuneau: "Ce mai faci, Chuck?".

"Știi, am fost cu oamenii potriviți [în închisoare], s-ar putea spune - am ajuns într-o unitate cu unii dintre băieții din cartier. Eu îi cunoșteam, ei mă cunoșteau pe mine".

După ce s-a oferit voluntar să conducă echipa de box a închisorii, o aventură care a eșuat din cauza "lipsei de talent", Wepner a fost eliberat condiționat după trei ani.

Apoi a venit procesul împotriva lui Stallone.

Wepner, care anterior nu a fost creditat, a intentat un proces pentru compensații pentru rolul său în inspirarea francizei Rocky.

Cazul a fost soluționat pentru o sumă nedeclarată în 2006.

Acesta i-a oferit lui Wepner dreptul de a spune că este oficial omul pe care se bazează filmul și șansa de a face un film despre propria viață fără represalii legale.

Filmul a fost lansat în mod corespunzător în 2016.

"Cel mai emoționant lucru din povestea lui Chuck nu este partea cu Rocky, ci modul în care a înfruntat tot ceea ce i s-a întâmplat", a declarat actorul Liev Schreiber, care l-a interpretat pe Wepner în Chuck.

S-a luptat cu proprii demoni, care au fost mai duri decât oricare dintre acei mari grei cu care s-a luptat. Și a învins datorită tenacității și inimii sale.

De fiecare dată când Ali îl lovea în gură cu acea lovitură incredibilă, părea să devină mai fericit. Nu poți ucide un om așa. Acesta a fost spiritul indomptabil al lui Chuck.

"Aceasta a fost povestea care mi-a vorbit și de aceea am vrut să fac filmul lui."

Captat pe ecran, lui Wepner i-a luat mai mult timp pentru a fi imortalizat în bronz.

Prietenul de lungă durată Bruce Dillin - proprietarul Dillin Tires din Bayonne, un garaj auto cu o sală de așteptare dezordonată care servește drept muzeu neoficial Chuck Wepner - este unul dintre cei câțiva care s-au angajat să lupte pentru el.

Sub portrete ale lui Bayonne Bleeder, tăieturi de presă și o pereche de pantaloni scurți de box înrămați pe care Dillin admite că Wepner cel mai probabil nu i-a purtat niciodată, proprietarul garajului dezvăluie că ideea statuii a pornit inițial ca o glumă.

"Chuck îmi înmâna un premiu al comunității în fața tuturor acestor demnitari locali. Și știam că va face o glumă despre mine, așa că am făcut o glumă despre el", spune el.

"Am spus: "Bayonne a anunțat astăzi ridicarea unei statui a lui Chuck Wepner în fața primăriei pentru a recunoaște rolul său de Rocky din viața reală".

"Așa că oamenii s-au ridicat în picioare și au început să aplaude. Apoi am adăugat: "Și asta marchează prima dată în 20 de ani când cuvintele erecție și Wepner au fost folosite în aceeași propoziție!". Oamenii râdeau și aplaudau, dar apoi toată lumea venea la mine și îmi spunea: Este adevărat ce se întâmplă cu statuia, este adevărat?".

În acest moment, Dillin a realizat că o statuie care să-l imortalizeze pe prietenul său nu numai că avea un sprijin larg, dar trebuia să fie realizată de mult timp.

La urma urmei, o statuie a personajului lui Sylvester Stallone a fost pusă la loc de cinste în vârful treptelor Muzeului de Artă din Philadelphia încă din 1980.

Mai mult de două decenii și nenumărate strângeri de fonduri mai târziu, în cele din urmă Rocky cel real a primit aceeași onoare ca și personajul său fictiv.

Nu că Wepner ar fi amărât.

"Am fost mândru de faptul că au ridicat o statuie a lui Sylvester. A meritat-o. Și este o statuie frumoasă. Adică, statuia mea este mare, dar a lui? O eclipsează pe a mea", spune el.

"Am auzit că au plătit 350.000 de dolari pentru statuia lui Rocky. Aceasta de aici costă mult mai puțin, dar e pur și simplu grozavă, din punctul meu de vedere".