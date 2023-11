Vocea României 2023: Care sunt concurenții care merg mai departe în live-uri, după etapa knockout-urilor

Pe 24 noiembrie, s-a derulat ultima etapă de la Vocea României, înainte de edițiile live. Concurenții au fost pregătiți pentru KO, iar antrenorii au avut de făcut alegeri importante. Află care au fost întorsăturile de situație și surprizele serii, precum și cine a mers mai departe.

Vocea României 2023 a fost din nou plină de emoție, efervescență, bucurie și le-a asigurat urmăritorolor emisiunii o seară de vineri în care muzica s-a îmbinat perfect cu dansul și cu discuțiile savuroase ale antrenorilor. Fiecare antrenor a avut câte trei momente de KO, iar la finalul serii au trebuit să aleagă câte un concurent din fiecare.

Ei sunt concurenții care merg mai departe în live-urile de la Vocea României 2023:

Echipa Tudor: Raluca Radu, Alexandra Căpitănescu, Maria Chideanu

Echipa Irina: Vlad Musta, Delia Constantin, Sandro Machado

Echipa Horia & Theo Rose: Alexandra Sîrghi, Melissa Antonesi, Gilberta Wilson

Echipa Smiley: Johnny Bădulescu, Ana Stănciulescu, Alex Maxim

Trio Raluca Radu, Andra Herța și Norig - echipa Tudor Chirilă

Raluca Radu - piesa "Maria Lisboa"

Andra Herța - piesa "Every Breath You Take"

Norig - piesa "Sanie cu zurgălăi" (franceză și română)

"Așa trebuie să arate coperta albumelor voastre. Dincolo de melodii, vestimentațiile voastre au fost senzaționale. Felicitări! Bravo, fetelor!", a spus Horia.

Colega de scaun, Theo Rose, a adăugat:

"Raluca știe deja, i-am mai spus, că este una dintre vocile mele preferate de anul ăsta de la Vocea României și mă bucur tare că ești aici și că poți să te descoperi. Mă bucur chiar și că ești în echipa lui Tudor și te poate provoca așa frumos.”

Tudor a ales să meargă în live-uri cu Raluca Radu.

Trio Arina Bădulescu, Laila Abdel Hafiz și Vlad Musta - echipa Irina Rimes

Arina Bădulescu - piesa "Russian Roulette"

Vlad Musta - piesa "Sex on fire"

Laila Abdel Hafiz - piesa "Gypsy Love"

"Dacă ar fi să mă gândesc cu cine aș vrea să explorez ceva ce mi s-a părut că a strălucit doar puțin, ar fi Laila. Cred că poate să cânte acolo sus ceva foarte interesant și încă nu a încercat", a fost părerea lui Tudor.

Horia Brenciu a fost în asentiment și tot pe Laila ar fi ales-o și el.

"Dacă ar fi după mine, aș merge mai departe cu Vlad", a spus Smiley.

Irina Rimes a ales să meargă în live-uri cu Vlad Musta.

Trio Leon Mureșan, Alexandra Sîrghi și Marinică Burcea - echipa Horia & The Rose

Leon Mureșan - piesa "I Can't Dance"

Alexandra Sîrghi - piesa "Bang Bang"

Marinică Burcea - piesa "The Show Must Go On"

"Chiar dacă mi-au plăcut mai mult acutele lui Marinică, cred că mai pregătită pentru etapa următoare este Alexandra", a spus Irina.

Smiley a spus: "Cele trei momente sunt greu de comparat. Într-adevăr, Alexandra are o voce super spectaculoasă, super stabilă. Leon are o voce de cap foarte frumoasă, iar Marinică, din punctul meu de vedere, a evoluat extrem de mult în emisiune."

Horia & Theo Rose au ales să meargă în live-uri cu Alexandra Sîrghi.

Trio Izabela Simion, Johnny Bădulescu și Ioana Neagu - echipa Smiley

Izabela Simion - piesa "The Voice Within"

Johnny Bădulescu - piesa "Train Wreck"

Ioana Neagu - piesa "Don't You Worry 'bout A Thing"

Horia Brenciu a fost de părere că Johnny că nu a avut noroc, dar, în același timp, antrenorul a fost de părere că oamenii care fac lucruri frumoase vor atrage norocul în viața lor.

"Eu nu cred în noroc, eu cred în muncă și perseverență, în pasiune, stabilirea unor țeluri clare pentru că atunci apar și șansele. Mi-e greu să vă departajez pentru că sunteți toți foarte, foarte buni.", a spus Smiley. Totuși, antrenorul a trebuit să ia o decizie.

Smiley a ales să meargă în live-uri cu Johnny Bădulescu.

Trio Alexandra Căpitănescu, Rania Petricescu și Cristina Budeanu - echipa Tudor

Alexandra Căpitănescu - piesa "Sunt vagabondul vieții mele"

Rania Petricescu - piesa "Love You I Do"

Cristina Budeanu - piesa "All For Us"

"Cel mai nebun moment a fost al Alexandrei. A trecut prin trei genuri diferite. Foarte mișto fiecare parte. După care a venit Rania. De unde vocea asta? Eu n-am auzit niciodată o femeie cântând așa. Mi se pare fantastică. Mi se pare că ți-a ieșit superb. Iar Cristina n-a avut nicio scăpare", a spus Smiley.

Tudor a menționat: "Pe mine mă bucură foarte mult ca și antrenorii-colegi, progresul. La fiecare dintre voi."

Tudor a ales să meargă în live-uri cu Alexandra.

Trio Beti Iordăchescu, Cosmin Mariciuc și Delia Constantin - echipa Irina

Beti Iordachescu - piesa "Ignorance"

Cosmin Mariciun - piesa "Unholy"

Delia Constantin - piesa "Come Together"

"Mi-a plăcut mai mult piesa lui Beti, dar ca moment mi-a plăcut parcă mai tare Delia. Iar Cosmin m-a spart definitiv", a spus Theo Rose.

Tudor Chirilă a comentat: "Sunt cele mai bune momente din knckout-uri de la Irina, alegerile pieselor mi-au plăcut foarte mult. Să recomand pe unul dintre ei mi se pare un afront adus celorlalți doi. Știi cum se zice: în fața marilor decizii suntem singuri."

Irina a ales să meargă în live-uri cu Delia.

Trio Andreea Oprea, Andrei Petruș și Melissa Antonesi - echipa Horia & Theo Rose

Andreea Oprea - piesa "Sar Penen"

Andrei Petruș - piesa "Ce s-ar face inima"

Melissa Antonesi - piesa "Așk"

"Cel mai emoționat am fost de prima jumătate a Andreei", a spus Tudor.

Smiley a declarat: "Aș vrea să consemnez faptul că dacă nu se făcea echipa asta - Brenciu și Theo - nu aveam ocazia niciodată să ascult aceste trei piese la Vocea României. Recunosc că nu le-am auzit în viața mea. Dacă ar fi să merg mai departe cu cineva, cu Melissa cred că aș merge mai departe."

Horia & Theo Rose au ales să meargă în live-uri cu Melissa.

Trio Adrian Galbinu, Ana Stănciulescu și Alejandro Fernandez - echipa Smiley

Adrian Galbinu - piesa "Whole Lotta Love"

Alejandro Fernandez - piesa "Golden Hour"

Ana Stănciulescu - piesa "Clown"

"Ana m-a sensibilizat cel mai tare dintre toți trei. A avut o emoție pe scenă extraordinară. Ce ai scos din tine cu piesa asta...A fost nemaipomenit! Ai încercat să-ți îneci lacrimile ca să nu împiedice la cântat. E foarte greu să cânți cu nodu-n gât și știu. Cu toate astea, tu ai cântat extraordinar! Ai dat cu piesa asta de pământ", a declarat Theo Rose.

Tudor a menționat: "Ana, pentru mine a fost mult mai puțin important ce ai cântat decât ce ai trăit. Iar ăsta este un avantaj pe care orice antrenor cred că ar trebui să-l ia în seamă."

Smiley a ales să meargă în live-uri cu Ana.

Trio Dana Baldovici, Maria Chideanu și Katia Florea - echipa Tudor

Dana Baldovici - piesa "Someone You Loved"

Maria Chideanu - piesa "Știu că vei pleca"

Katia Florea - piesa "Find Me"

"Astăzi mi-a plăcut Katia chiar dacă a avut niște scăpări la voce acolo sus. Mi-a plăcut intenția ei de cântat", a spus Irina.

Smiley a declarat: "Am stat și m-am gândit cum aș putea să departajez cele trei performance-uri. Cred că felul în care s-au transpus pe scenă și cred că la capitolul ăsta cel mai bine a stat Maria."

Tudor a ales să meargă în live-uri cu Maria.

Trio Sara Cucu, Imba și Sandro Machado - echipa Irina

Sara Cucu - piesa "Habits"

Imba - piesa "7 rings"

Sandro Machado - piesa "Copacul"

"Ce bogăție, ce bucurie, ce voci, ce interpretări, ce melodii! Nu știu cu cine să mă duc mai departe. Toți trei sunt perfecți pentru finală. Toți trei sunt bestiali! Bravo, copii!", a spus Horia.

Theo Rose a adăugat: "Felicitări, Irina, pentru alegerea pieselor, dar în special vreau să-ți mulțumesc că i-ai dat lui Sandro o piesă ca asta - <<Copacul>>. Ne-ai arătat ce muzică avem, cât de mare e muzica noastră românească. Îți mulțumim tare că te-ai ocupat atât de frumos și atât de bine. Că ai respectat-o în cântare. A fost nemaipomenit!"

Irina a ales să meargă în live-uri cu Sandro.

Trio Silvia Vișinescu, Cynthia Elisoa și Gilberta Wilson - echipa Horia & Theo Rose

Silvia Vișinescu - piesa "Anyone"

Cynthia Elisoa - piesa "Circle of Life"

Gilberta Wilson - piesa "Cancao do Mar"

"Fetelor, arătați minunat! M-ați purtat printr-o călătorie pe globul pământesc. Voi, ca și voci, sunteți foarte, foarte bune! Acum, nu știu cum o să departajeze antrenorii voștri. Cred că cele mai bune au fost Silvia și Gilberta. Cred că Silvia a fost mult mai sigură decât Gilberta", a fost de părere Smiley.

Theo Rose a declarat: "Fetelor, a fost cea mai mare bucurie să lucrăm cu voi! Vă mulțumesc tare și ați cântat foarte bine în seara asta! Suntem foarte mândri de voi!”

Horia & Theo Rose au ales să meargă în live-uri cu Gilberta.

Trio Ana Udroiu, Iustin Paraschiv și Alex Maxim - echipa Smiley

Ana Udroiu - piesa "Marea"

Iustin Paraschiv - piesa "Iris"

Alex Maxim - piesa "Jelem Jelem"

"Dacă nu ăsta este sensul unui act de interpretare, să te urci pe scenă, să faci ca toate visele și să trezești o emoție în cei care stau și se uită la tine și să le smulgi urale înseamnă că eu sunt degeaba pe scaunul ăsta. Felicitări!", a spus Tudor Chirilă referindu-se la momentul lui Alex Maxim.

Smiley a ales să meargă în live-uri cu Alex.