Vocea României 20 Octombrie 2023. O ediție cu voci talentate

Ediția a avut concurenți tineri talentați au reușit să întoarcă toate scaunele la ediția din 20 octombrie a popularului show TV, Vocea României.

Leon Mureșan este un tânăr din Bistrița, în vârstă de 26 de ani și este de profesie basist. Tânărul locuiește în București unde a terminat Conservatorul. Acesta a venit special pentru studii în București. Acesta a venit la emisiune însoțit de mama sa.

„Leon, ai fost minunat! Dacă aș fi asemănător colegilor mei, m-aș folosi de faptul că sunt înrudit într-un fel cu Bistrița, dar nu mă voi folosi de chestia asta în seara asta”. În cele din urmă tânărul a ales să meargă în echipa Irinei Rimes.

Silvia Vișinescu are 17 ani și este din Pitești, pentru ediția de la Vocea României a ales o piesă din repertoriul cântereței Adele, tânăra a cântat impecabil „Rolling In The Deep”, aceasta a ales să meargă îîn echipa Horia Brenciu și Theo Rose.

Izabela Simion are 30 de ani și este originară din Găiești, Dâmbovița. Aceasta se împarte între bebelușul pe care îl are și diferite cântări. „Cu o săptămână înainte să-l nasc am cântat, la o săptămână după ce l-am născut, am cântat”, scrie Izabela Simion. În cele din urmă, Izabela a decis să facă parte din echipa lui Smiley.