Norig, artista franceză îndrăgostită de muzica românească: „Cântecele lăutărești sunt magnifice” | EXCLUSIV

Norig, o franțuzoaică îndrăgostită de muzica lăutărească din România, a impresionat în această toamnă la ”Vocea României” de la Pro TV, cântând în românește celebra melodie ”Aș da zile de la mine”.

Norig, care are 49 de ani și locuiește la Paris, cântă de două decenii și are deja două albume la activ. Norig a susținut până acum sute de concerte pe tot globul, iar clipurile cu melodiile românești pe care la cântă au sute de mii de afișări pe YouTube. Originară din Grenoble și având și origini spaniole, Norig a acordat un interviu în exclusivitate pentru ”Adevărul”, pe parcursul căruia a vorbit cu emoție despre pasiunea sa pentru muzica românească, despre interacțiunile sale cu artiștii români, ca și despre cuvintele sale preferate în limba română.

La ”Vocea României”, unde a interpretat în manieră proprie melodia ”Aș da zile de la mine”, întorcând toate cele patru scaune ale juraților, Norig a ales să facă parte din echipa lui Tudor Chirilă.

Care a fost prima melodie românească pe care ați ascultat-o și care a fost impresia dumneavoastră?

Este vorba de melodia «Dumbala Dumba» a Tarafului Haiducilor, melodie pe care am și înregistrat-o pe ultimul meu album, precum și «Fericit e omul pe lume» a lui Gabi Luncă, melodie pe care am înregistrat-o pe primul meu album, intitulat «GADJI» și lansat acum 17 ani. Am descoperit atunci vocea atât de deosebită a lui Gabi Luncă. Adoram sunetul țambalului și rapiditatea instrumentiștilor.

Ce știați despre România înainte să asculți prima melodie românească?

Când eram mică, am avut o profesoară de pian care era româncă. Iar după mai mulți ani, când am devenit cântăreață, fosta mea profesoară de pian mi-a dăruit două ii românești pe care le-am purtat foarte des pe scenă în numeroase concerte. Și înainte să devin interesată de România în ceea ce privește muzica sa, știam puține despre țară, legat de istoria sa politică și de povestea fascinantă a gimnastei Nadia Comăneci.

Cu ce muzicieni români ați învățat să cântați în românește în Franța?

Primii muzicieni români cu care am cântat au fost cei din orchestra Cirque Romanes la Paris, violonistul Kostovitza venea adesea la mine ca să lucrez la cântece. Însă cel care m-a făcut să descopăr magnificele cântece interpretate de Mioara și Paula Lincan este acordeonistul moldovean Victor Coman, un muzician incredibil cu care am avut șansa de a înregistra primul meu album și care mi-a oferit un magnific aranjament muzical al melodiei ”Ederlezi”, melodie pe care o cânt la fiecare concert al meu. Muzica lăutărească românească e magnifică.

Cum au fost primele concerte unde ați cântat în românește și care au fost reacțiile publicului?

Am cântat la primele mele concerte cântece țigănești în limba romani, iar treptat am ales să interpretez și cântece românești, multe dintre ele din repertoriul lui Gabi Luncă. La ora actuală îmi place să fac un melanj de repertorii la concertele mele. Am cântat de asemenea o melodie pe care am scris-o în franceză, o melodie legată de o tânără româncă pe care am întâlnit-o în Franța - «Ionela » - iar numele său dă și titlul celui de-al doilea album al meu. Adesea, după concertele pe care le susțin, destui oameni mă întreabă în ce limbă cânt și le explic.

→ Imaginea 1/6: Norig foto Yan Senez jpg

Care sunt cuvintele dumneavoastră preferate în română?

Ador cuvântul «căpșună», mi se pare foarte drăguț, la fel ca sintagma "te pup”. Îmi plac de asemenea «fericirea», foarte plăcut de pronunțat și bineînțeles cuvântul «dor».

Este vreun cântec românesc ce v-a plăcut mult și pe care nu l-ați cântat încă?

Am descoperit datorită unei concurente de la emisiunea Vocea României cântecul «Ileană Ileană», știu că o să vreau să îl cânt. Mai este un cântec pe care îl știu de mai mulți ani și pe care îl iubesc. Este vorba de «Te-am văzut ieri supărat » de Valentina Cojocaru.

”Vocea Paulei Lincan mă face adesea să îmi dea lacrimile”

Ce vă place cel mai mult legat de muzica românească?

Ceea ce mă atrage la cântecele românești este melodicitatea lor. Îmi place mult și maniera în care cântăreții români își ornamentează vocea.

Care sunt versurile dumneavoastră preferate din cântecele românești?

Sunt mai multe versuri românești care îmi plac. Aș menționa mai întâi «Lacrima îmi spală obrazul azi și mâine… Plâng de dor tristețea nu-mi dă pace» din cântecul «Plâng de dor» de Paula Lincan.

Îmi plac de asemenea mult și câteva dintre versurile cunoscutei melodii «Cine iubește și lasă» de Maria Tănase: «Târâișul șarpelui/Și pasul gândacului/Pulberea pământului/Pulberea pământului »

Ați avut numeroase concerte în cadrul cărora ați cântat melodii românești, din Columbia și Anglia până în Statele Unite. Ce amintiri speciale aveți de la aceste concerte?

Îmi amintesc că am avut un concert în Columbia, iar o doamnă foarte în vârstă a început să danseze, iar un tânăr i s-a alăturat, au dansat amândoi pe muzică românească, a fost ceva minunat!

La un alt concert, în India, la Hyderabad, unde publicul stătea pe scaune, un domn mi-a cerut voie să se ridice și să danseze singur în fața scenei în timp ce eu cântam melodii românești.

Cele mai frumoase reacții la muzica românească sunt cele ale oamenilor care se lasă purtați de muzică, indiferent că dansează sau nu, indiferent că închid sau nu ochii.

Ce artiști români vă plac cel mai mult?

Cum am spus și la Vocea României, mă emoționează mult vocea lui Neluță Neagu, mai ales când cântă la unison cu acordeonul său. Vocea Paulei Lincan mă face adesea să îmi dea lacrimile. Adrian Minune are o voce extraordinară. Gabi Luncă are o interpretare pe care o găsesc cumva atemporală, modernă. Tocmai am descoperit și cântecul «Doina-Balada lui Iancu» interpretat de Irina Rimes și Damian Drăghici.