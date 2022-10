VIDEO Nosfe, la „Chefi la cuțite“. Ce a gătit și ce au spus chefii

În ediția de luni seara, cei 60 de concurenți rămași în bootcamp au trecut prin cea de-a doua probă eliminatorie. Printre ei s-a numărat și Nosfe. Filmările au avut loc în primăvară.

Rapperul Nosfe, membru al trupei Șatra Benz, care a murit pe 16 ocotmbire, la doar 37 de ani, a fost unul dintre concurenții din show-ul „Chefi la cuțite“. Episodul în care a apărut acesta a fost difuzat în septembrie.

El s-a numărat printre concurenții care au trecut prin cea de-a doua probă din bootcamp-ul „Chefi la cuțite“, difuzată în cadrul ediției de luni seara. Filmările show-ului culinar s-au desfășurat în primăvara acestui an.

Pe numele real Darius Vlad Crețan, artistul a participat în sezonul 10 „Chefi la cuțite“ alături de soția sa, Mădălina Crețan. Evoluția lor în preselecții a fost urmărită în cea de-a șasea ediție a show-ului culinar (în septembrie), atunci când jurații au fost impresionați de talentul în bucătărie al artistului, care avea și un cooking show online, „Condimentele lui Nosfe“.

Vlad și Mădălina au concurat unul împotriva celuilalt, iar artistul a mărturisit că, inițial, doar soția lui s-a înscris la preselecții. La insistențele colegului său de trupă, Keed, și ale cântăreței Ruby, alături de care a scos piesa „Condimente“, s-a înscris și el.

Nosfe a făcut o rețetă italiană, parmigiana de vinete, după o rețetă de la mătușa sa, care trăiește în Napoli, iar Mădălina a gătit pate de ficat de pui și pâine de casă.

„La 17 ani am plecat în Italia, la tatăl meu, pentru că eu am crescut fără tată. Acolo, după ce am terminat liceul, pe la 20 și ceva de ani, m-am apucat de muncă. Au fost perioade în care aveam 20 de euro pe săptămână pentru mâncare. Făceam cumpărături de 10-15 euro, astfel încât să găsesc cât mai multe soluții pentru o săptămână întreagă“, a mărturisit rapperul.

Deși au apreciat parmegiana pregătită de Vlad, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost cuceriți de preparatul gătit de Mădălina. Cătălin Scărlătescu, în schimb, i-a oferit un cuțit lui Nosfe.