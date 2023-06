„Te cunosc de undeva!“: cel mai greu și mai bun număr din finală FOTO

Sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1, va fi desemnat marele câștigător al acestui sezon al show-ului transformărilor.

Emoțiile i-au copleșit pe concurenții sezonului 19 „Te cunosc de undeva!“, în ultima gală a emisiunii. Cu toate acestea, și finaliștii, și celelalte patru perechi de artiști s-au antrenat ca și cum toți erau în aceeași competiție. Iar Emilian i-a lansat o provocare neașteptată colegului său, WRS.

Finala a adus numeroase provocări echipelor rămase în ultima cursă pentru trofeul emisiunii și pentru premiul de 15.000 de Euro. WRS a primit însă o provocare în plus și cu „o greutate“ semnificativă pentru că a venit chiar de la colegul său, Emilian. Totul a pornit de la referința pe care ruleta le-a oferit-o: melodia „They Don’t Care About Us“, a lui Michael Jackson. În fața juriului, WRS a mărturisit cu ce s-a confruntat. „Sunt niște chestii pe care trebuie să le repeți mult ca să îți intre flow-ul…. Ne-am luat o sală de dans, ca să repetăm, și Emilian a venit, după ce a stat două zile încontinuu pe YouTube la «How to dance like Michael Jackson (Cum să dansezi ca Michael Jackson – n.r.)». Și a venit, își gândise fiecare pas, vă jur! Eu am rămas: «Trebuie să țin pasul cu ăsta acum». Este extraordinar, felicitări, ești tare rău“, i-a spus WRS colegului său de echipă.

Cei doi finaliști s-au pregătit și la orele de actorie. „Sunt două referințe: este o revoltă, o revoltă spusă cu voce tare și privind planeta asta în ochi, pe vinovați, în ochi. Are un ritm extraordinar și are o putere de a rosti cuvintele – este o singură gură care vorbește despre toate durerile lumii“, a explicat Adriana Trandafir la antrenamente. „Michael Jackson – nu se putea mai bine, sincer! Din punctul meu de vedere, e un personaj cu greutate foarte mare și, pe lângă treaba asta, e foarte mult de lucru, e foarte greu (…). Este un personaj colosal, omul ăla nu stă o secundă pe scenă, mie asta mi se pare cel mai greu“ , a subliniat Emilian.

→ Imaginea 1/5: TWRS si Emilian 2 finala Te cnosc de undeva Foto Antena 1 jpeg

Nici el, nici WRS nu au stat o secundă pe scena „Te cunosc de undeva!“, unde au avut un număr de excepție care a fost trăit la maximă intensitate de toți cei din platoul de filmare. „Este cea mai mare aglomerație posibilă de detalii. Când am văzut referința, m-am crucit și m-am rugat pentru voi, pentru că mi se pare o provocare extremă. Voi ajungeți să fiți naturali studiind o referință, ceea ce mi se pare o abilitate fantastică“, a declarat Mihai Petre, iar Andreea Bălan a adăugat: „Asta înseamnă performanță: să studiați mult mai mult și separat, și împreună. Și voi, în seara asta, chiar ați făcut o super performanță. Mi se pare cel ai bun moment al vostru!“.

Cine va fi marele câștigător dintre cele patru echipe finaliste - Wrs și Emilian, Nicole Cherry și Juno, CRBL și Radu Țibulcă și ADDA și Radu Bucălae - telespectatorii vor afla sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1.