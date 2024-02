Te cunosc de undeva! 24 februarie 2024. Ilona Brezoianu și Florin Ristei sunt câștigătorii celei de a doua gale!

Cea de-a doua gală Te cunosc de undeva! din sezonul 20 din 24 februarie 2024, a adus noi transformări incredibile. Ilona Brezoianu și Florin Ristei au câștigat a doua gală. După o competiție dificilă, jucații au acordat puncte celor opt echipe, iar echipa câștigătoare a primit 70 de puncte, scrie A1.ro.

Ilona Brezonianu și Florin Ristei au făcut un spectacol de zile mari în cea de-a doua ediție. Concurenții Te cunosc de undeva! sezonul 20 s-au transformat în Christina Aguilera și au reușit să aducă fața publicului din videoclipul celebrei piese „Candy Man”.

De asemenea, Emi și Cuza au avut o transformare fabuloasă în Stela și Arșinel, astfel ne-au trezit tuturor amintiri despre cei doi artiști.

Zarug și Eliza Natanticu s-au transformat în Mioara Velicu - Zi-i Gheorghiță, zi-i cu foc.

Bella Santiago și Barbara Isas au șocat audiența când au urcat pe scena, transformate în Ariana Grande și Nicki Minaj.

Liviu Teodorescu și JO s-au transformat în Shah Rukh Khan - I am the best.

Romică Țociu și Paula Chirilă au primit un gigant al muzicii rock'n'roll și au fost transformați în Jerry Lee Lewis ... Great Balls Of Fire

Connect-R și SHift au prezentat un moment fabulos cu transformările lor în Sister Act, cu o piesă Gospel.

Alexia și Dima s-au transformat în Tesher și Jason Derulo și au cântat hit-ul „Jalebi Baby”