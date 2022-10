Starul porno Rocco Siffredi vine la „iUmor“. Este invitat special în juriul show-ului FOTO

Rocco Siffredi, legenda internaţională a filmelor pentru adulţi, va juriza alături de Cheloo, Delia și Costel cea de-a şaptea ediţie „iUmor“, difuzată duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Vestea că cel mai cunoscut actor de filme porno va ocupa scaunul invitatului-surpriză i-a surprins pe ceilalți trei membri ai juriului „iUmor“. „Iată că «iUmor» începe să fie recunoscut la nivel internațional! Am reușit să aducem o vedetă de calibru greu la noi în emisiune“, a exclamat Cheloo, atunci când a aflat, chiar în timpul filmării celei mai noi gale a show-ului, cine este al patrulea jurat al ediţiei.

Rocco Siffredi, luat la roast la „iUmor“

Starul italian a jucat în peste 1.500 de filme destinate adulților, iar în prezent se filmează un serial inspirat de povestea lui de viată. „Nu știu niciun film de-al domnului, dar ce crezi c-am să fac? Am să mă uit la documentarul despre el“, a mărturisit Delia la filmările «iUmor».

În vârstă de 58 de ani, Rocco Siffredi și-a început activitatea în această industrie pe când avea 20 de ani. Este singurul actor de filme pentru adulți din Europa care a reușit să joace în pelicule realizate în SUA. „Din 1989, am început să câștig premii în Las Vegas. Apoi, am obținut Hot d’Or, Oscarurile pentru filme de adulți, la Cannes. Am câștigat peste 100 de premii și activez de 38 de ani în industria asta“, a povestit actorul italian într-un interviu.

Cine sunt concurenţii care au primit like-urile juraţilor„iUmor“, dar şi ce vedete au venit să îl ia la roast pe Rocco Siffredi, telespectatorii pot descoperi urmărind noul episod al emisiunii de umor duminică, de la 20.00, pe Antena 1.