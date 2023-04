Munca de documentare din spatele serialului Cernobîl. La cine a apelat regizorul pentru detaliile științifice

Mini-seria „Cernobîl” nu a fost întocmai o copie fidelă a celor întâmplate în 1986, în ceea ce privește introducerea în scenă a fiecarui detaliu ce a stat la baza dezastrului nuclear. Acest lucru este, de altfel, de așteptat de la orice dramatizare a evenimentelor din viața reală.

Serialul, regizat de Craig Mazin, a trebuit să comprime doi ani de muncă de investigații despre daunele cauzate de topirea reactorului, în numai cinci ore de vizionat pe micile ecrane. Personajele au fost îmbinarea mai multor tipologii, iar cronologia nu a fost respectată, potrivit site-ului Slash Film.

Cu toate acestea, creatorii au știut că nu pot tăia frânturi din ceea ce a fost dovedit științific.

Craig Mazin, mereu pe urmele științei

Regizorul și scriitorul Craig Mazin este, de asemenea, un împătimit al științei. Pentru cei care îi pun la îndoială această poziție este îndeajuns să vizioneze modul în care a început seria sa de succes „The Last of Us”.

Deschiderea serialului ar fi putut avea o abordare horror, ori una care, pur și simplu să urmeaze tactica jocului video cu același nume. Mai exact, să îl propulseze pe telespectator direct în viețile lui Joel și Sarah Miller, înainte de lumea post-apocaliptică, devastată de zombi, infectați de o ciupercă mutantă.

În schimb, el a ales să creeze o nouă scenă, în care să fie prezenți doar câțiva oameni de știință, care discută despre potențiale scenarii de final ale rasei umane.

A fost și mai important pentru Mazin să înțeleagă corect detaliile științifice pentru „Cernobîl”, pentru că, spre deosebire de „The Last of Us”, dezastrul de la Cernobîl este un eveniment real, care a ucis o mulțime de oameni. În concepția sa, nu poți intra într-o astfel de poveste, bazată pe o tragedie din viața reală, cu o atitudine creativă liberă și rapidă.

În 2019, când serialul a fost lansat, Craig Mazin a acordat un interviu publicației Vice, unde a vorbit despre cum să „știi corect”. El a spus că pentru documentare a apelat la oameni de știință din domeniul nuclear, care i-au putut explica, la un nivel de bază, pas cu pas, tot ce a mers prost la Cernobîl: cum și de ce s-a întâmplat dezastrul.

„Respect știința și îi respect pe oamenii de știință care au rezolvat această problemă. De asemenea, respect expertiza, care cred că este în prezent... nu știu, nu la modă?” a spus el.

„Așadar, sentimentul meu a fost că: dacă voi face acest serial și voi adăuga ceva știință în el, oamenii de știință să-l urmărească și să spună: „Știi ce? Mulțumesc. Bună treabă”. Îmi doresc ca oamenii să zică: „I-a păsat suficient de mult ca să se înțeleagă bine”. Dacă nu înțelegi teoria din spatele unei povești științifice, în cel puțin un aspect semnificativ, atunci nu o scrie”, a mai adăugat Craig Mazin.

El a continuat să recunoască că, deși are un interes puternic pentru știință, nu este nici pe departe vreun expert. Chiar și acum există lucruri despre reactorul de la Cernobîl despre care nu este complet lămurit, dar a vrut să se asigure că știe, cel puțin, elementele de bază, înainte de a încerca să dramatizeze această poveste.

„Cernobîl” a primit „Globul de Aur pentru cea mai bună mini-serie sau film TV”, în 2020, în timp ce Stellan Skarsgard, care l-a interpretat pe Boris Shcherbina a câștigat „Globul de Aur pentru cel mai bun actor secundar intr-o productie TV”.