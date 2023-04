Netflix a lansat filmul „The Last Kingdom: Seven Kings Must Die” VIDEO

Filmul „The Last Kingdom: Seven Kings Must Die”, care este continuarea incredibilului serial „The Last Kingdom”, a avut premiera vineri, 14 aprilie, pe platforma de streaming Netflix.

Pelicula este bazată pe seria de romane „The Saxon Stories”, a lui Bernard Cornwell. Acțiunea are loc după decesul regelui Edward, care a lăsat în urmă un regat împărțit întrei cei doi fii ai săi, Aethelstan și Aelfweard. Uhtred de Bebbanburg, interpretat de Alexander Dreymon, este nevoit să îl ajute pe Aethelstan să-și protejeze tronul.

De asemenea, Uhtred trebuie să-și ocrotească familia și prietenii de amenințările lansate de vikingi și scoțieni.

În plus, în peliculă este prezentată și Bătălia de la Brunanburh, unde Uhtred și aliații săi se vor confrunta cu o alianță alcătuită din regatele din Irlanda, Orkney, Man, Shetland, Strathclyde și Scoția.