Michael Jackson de la „Vocea României“. Un britanic a cucerit juriul: „Foarte rar vezi așa ceva în show-uri de talente“ VIDEO

Alexander Buchanan din Manchester a întors toate scaunele la cea de-a doua ediție a show-ului de la Pro TV. Artistul a participat în trecut și la concursul „The Voice“, din Marea Britanie.

Cunoscut cu numele de scenă Lyndrix Xela, Alexander Buchanan are 32 de ani și o voce impresionantă, astfel că toți antrenorii l-au vrut în echipele lor. Pasionat de muzica lui Michael Jackson, acesta a interpretat la audițiile pe nevăzute hitul „Man In the Mirror“, iar pe scenă parcă s-ar fi aflat însuși artistul american.

Deși toate scaunele s-au întors, doar trei membri ai juriului au putut să lupte pentru Alexander Buchanan, întrucât Smiley a fost blocat de Irina Rimes. „Ai fost fantastic. Nu pot lupta pentru tine, mi-ar fi plăcut să lupt pentru tine. Motivul pentru care m-a blocat Irina este că am câștigat «Vocea României» cu o voce asemănătoare cu a ta. Interpretarea a fost spectaculoasă, mi-aș fi dorit să te am în echipă și să lucrez cu tine, dar, din păcate, sunt blocat“, a spus Smiley.

„Am văzut ceva ce vezi foarte rar în astfel de show-uri de talente: cea mai bună potrivire între o interpretare muzicală și un joc scenic. Ai vrut să demonstrezi ceva, iar asta a fost actorie pură. Cred că este combinația perfectă, care te poate duce în finală“, a completat Tudor Chirilă.

După ce a ascultat toate argumentele antrenorilor, artistul din Marea Britanie l-a întrebat pe Smiley pe cine ar alege, dacă ar fi în locul său. În cele din urmă, Alexander Buchanan a intrat în echipa lui Tudor Chirilă.

Concurentul este pasionat de muzica lui Michael Jackson, iar înregistrarea concertului de la București, din turneul mondial „Dangerous“ (1992), l-a influnțat foarte mult în carieră. „Mă uitam mereu la DVD-ul cu concertul filmat la București. Odată ce am crescut, am jucat în rolul lui Michael Jackson într-un show. Am avut norocul să mergem în turneu cu acest show“, a mărturisit Alexander.