Jocurile Olimpice se văd pe platforma Max. Care sunt premiere lunii iulie

În luna iulie, platforma de streaming Max aduce o mulțime de surprize! Pe 26 iulie încep Jocurile Olimpice Paris 2024, cea mai așteptată competiție sportivă din întreaga lume, iar pe Max vor fi disponibile fiecare moment, fiecare cursă, fiecare meci, fiecare medalie.

Orice abonat Max, indiferent dacă are Extraopțiunea Sport sau nu, va putea urmări fiecare moment al Jocurilor Olimpice de la Paris. Pe lângă sport, Max mai aduce și o combinație pregătită pentru orice gust sau preferință: filme, seriale, documentare, programe pentru copii, totul va fi disponibil pe Max în iulie.

FILME

Din cinematografe direct pe Max! Godzilla și Kong se unesc pentru a face față unei amenințări colosale din Hollow World care pune în pericol întreaga lume. Noul mega-capitol din MonsterVerse, „Godzilla x Kong: Un nou imperiu” („Godzilla x Kong: The New Empire”) va fi disponibil pe Max din 4 iulie. Filmul vine cu o aventură și îl urmărește pe Kong în călătoria sa printr-un nou strat din Hollow World în căutarea familiei sale. Descoperirea sa accidentală dezlănțuie cea mai periculoasă amenințare de până acum, una care poate fi oprită doar de forțele unite ale lui Kong și Godzilla, într-o echipă de neoprit.

Din 5 iulie, „Imperiul iubirii” („Empire of Light”) este pe Max. Drama emoționantă arată puterea legăturilor umane în perioade dificile prin povestea dintre Hilary și Stephen. Hilary, un manager de cinema cu probleme mintale, trăiește într-un orășel provincial de pe coasta engleză. Stephen e un angajat nou care vrea să scape din orășelul provincial în care trăiește. Împreună, cei doi experimentează puterea vindecătoare a muzicii, filmelor și comunității.

Tot pe 5 iulie, abonații Max se vor bucura de „Din alte vieți” („Past Lives”). Separați de mii de kilometri, Nora, o scriitoare, și Hesong, dragostea ei din tinerețe, sunt legați printr-o conexiune puternică. După mai bine de douăzeci de ani trăiți separat, aceste suflete pereche se reîntâlnesc pentru o scurtă perioadă în inima New York-ului. O întâlnire neprevăzută cu un bărbat ce pare predestinat pentru ea o determină pe Nora să se întrebe: "Ce-ar fi fost dacă...?".

Din 26 iulie, comedia romantică „Iubesc să te urăsc” („Anyone But You”) va fi pe Max. Sydney Sweeney și Glenn Powell îi interpretează pe Bea și Ben, doi tineri singuri, dar care nu se suportă din cauza unei neînțelegeri de la prima întâlnire. Când cei doi se reîntâlnesc în Australia, la o nuntă, se prefac că formează un cuplu.

Filmul nominalizat la cinci premii Oscar în 2023, „Zona de interes” („The Zone of Interest”), vine pe Max din 26 iulie. Filmul spune povestea comandantului de la Auschwitz, Rudolf Höss, și a soției sale, Hedwig, care își doresc să construiască o viață de vis pentru familia lor într-o casă lângă lagăr.

Lista de filme care vor intra pe Max în luna iulie continuă cu: „Ambulanța: Salvare contracronometru” („Ambulance”), „Cavalerul” („Chevalier”), „Ucigașul din Boston” („Boston Strangler”), „Uite-i cum fug” („See how they run”), „Godzilla”, „Godzilla II: Regele Monștrilor,” („Godzilla: King of Monsters”), „Rețeaua” („Network”), „Aventură în doi” („The Thomas Crown Affair”), „A naibii dragoste!” („Crazy, Stupid, Love”), „Domnișoare de onoare” („Bridesmaids”), „Mașinării infernale” („Mortal Engines”), „Vânătoarea de vecini” („Open Season”).

SPORT LIVE

Luna iulie aduce evenimente sportive majore pe Max, culminând cu Jocurile Olimpice Paris 2024. În timp ce fanii se bucură în iulie de ciclism cu Turul Franței și de tenis de Grand Slam cu Wimbledon, atenția se îndreaptă rapid către cea mai grandioasă competiție sportivă. Începând cu 26 iulie, Max va transmite integral Jocurile Olimpice, oferind abonaților săi acces la fiecare moment și medalie. Indiferent de tipul de abonament, utilizatorii Max vor putea urmări atât probele principale, cât și pe cele cu relevanță locală, asigurând o experiență completă a sărbătorii sportului de la Paris.

SERIALE

Sezonul trei din comedia thriller a câștigătorului premiului BAFTA Stephan Merchant, „Proscrișii” („The Outlaws”) vine pe Max, din 11 iulie. Serialul aduce povestea unui grup de necunoscuți din medii diverse, forțați să presteze muncă în serviciul comunității. Acum, cu "Decanul" în spatele gratiilor și așteptând judecata, protagoniștii se luptă să supraviețuiască. Dar apariția neașteptată a unui fost coleg le pune viețile în pericol, aruncându-i din nou în mijlocul unei lupte pentru supraviețuire.

Pe 16 iulie revine pe Max și serialul „Mize mari la colegiu” („All American: Homecoming”) cu sezonul trei. De asemenea, în fiecare luni, Max aduce câte un nou episod al unuia dintre cele mai așteptate seriale ale anului: „Casa dragonului” („House of the Dragon”).

DOCUMENTARE & REALITY

Vara competițiilor sportive aduce și documentarul „Quad Gods” pe Max, din 11 iulie. Documentarul despre contestarea stereotipurilor prezintă povestea a trei newyorkezi care formează prima echipă de gaming Esports formată exclusiv din tetraplegi. Ei se folosesc de jocurile video ca parte din procesul de recuperare neurologică și sfidează discriminarea de care au parte persoanele cu dizabilități.

Din 18 iulie, „Spațiul sălbatic” („Wild, Wild Space”) va fi pe Max. Producția documentează rivalitatea dintre fondatorii companiilor de rachete Chris Kemp și Peter Beck în cursa pentru detronarea dominației cosmice a lui Elon Musk.

Pe 21 iulie, Max aduce serialul „În inima furtunii” („In the eye of the storm”). Serialul aduce imagini captivante din epicentrul unor dezastre naturale șocante, de la tornade până la incendii de vegetație.

Lista documentarelor și a emisiunilor noi care vor apărea pe Max în luna iulie este completată de: documentarul „Faye” din 14 iulie, sezonul nouă din „Alaska: Ultima frontieră” („Alaska: The Last Frontier”) din 3 iulie, „Vreau o casă la plajă” („Buying the beach”) și „Expediție de coșmar” („Expedition from Hell: The Lost Tapes”) din 7 iulie, sezonul doi din „Crime în timp real” („Real Time Crime”) din 17 iulie și „Blonde ucigașe” („Lethally Blonde”) din 26 iulie.

Max aduce și titluri noi pentru copii în luna iulie

„Băieții răi” („The Bad Guys”) vine pe 6 iulie la Max. După o carieră plină de jafuri legendare, un grup de animale, infractori notorii, se trezește prins de autorități. Ca să scape de gratii, se văd obligați să accepte cea mai mare provocare a vieții lor: să se poarte frumos. Niciunul dintre ei nu a dat greș mai mult la ceva în viața lui!

Din 27 iulie, „Hai să cântăm din nou!” („Sing 2”) vine pe Max. Buster Moon și prietenii lui se întorc pentru o nouă aventură muzicală despre puterea vindecătoare a muzicii, în care trebuie să convingă o vedetă rock retrasă să li se alăture într-un spectacol nou.