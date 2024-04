„Fallout”: Ar putea serialul de la Amazon să transforme telespectatorii în gameri? VIDEO

Fallout, un nou serial Amazon Prime bazat pe franciza de jocuri video post-apocaliptice cu același nume, i-a încântat pe critici și pe fani și va reveni cu un al doilea sezon, relatează BBC.

Adaptarea pe marele ecran a unei francize de jocuri video obișnuia să fie un efort blestemat - dar cele mai recente au ajuns la cote maxime. Filmul „Super Mario Bros” a realizat a doua cea mai mare încasare din 2023, fiind depășit doar de „Barbie”.

Între timp, la TV, serialul „The Last of Us”, care a obținut nominalizări la Emmy și Globul de Aur pentru performanțele sale și povestea captivantă, este, de asemenea, bazat pe jocul video omonim.

Atractivitatea jocurilor video pentru studiourile de la Hollywood este evidentă. Cele mai mari jocuri au milioane de fani entuziaști - și o lume gata pregătită pe care scenariștii și regizorii o pot folosi.

În mod clar, adaptările pot atrage spectatorii. Dar poate funcționa fenomenul în sens invers? Poate, de exemplu, noul sezon al „Fallout” să convingă telespectatorii să încerce jocurile video?

De la lansarea serialului TV, jocurile Fallout au fost foarte populare. În Europa, Fallout 4, un joc din 2015, a fost cel mai bine vândut săptămâna aceasta, iar seria extinsă a ocupat patru dintre primele zece locuri în top.

Trebuie remarcat faptul că Bethesda, studioul deținut de Microsoft care realizează jocul, a redus prețurile jocurilor din serie și chiar a făcut gratuit pentru o perioadă scurtă de timp Fallout 76.

„Nu sunt la fel de populare ca programele TV”

Se poate spune că majoritatea descărcărilor vor fi făcute de fanii consacrați care au urmărit serialul și au simțit o urmă de nostalgie. Dar nu toată lumea este atât de sigură.

James Batchelor, redactor-șef al site-ului GamesIndustry.biz, susține că descărcările efectuate doar de fanii deja cunoscuți nu ar fi fost suficiente pentru a alimenta ascensiunea lui Fallout, sugerând că oamenii descoperă jocurile pentru prima dată.

„Trebuie să fie vorba și de oameni noi, oameni noi care vor să încerce ei înșiși aceste jocuri", spune el.

„Amazon Prime are un public mult mai numeros decât piața consolelor. Și, oricât de importante au devenit jocurile video, acestea nu sunt la fel de populare ca programele TV, filmele și serviciile de streaming. Și faptul că Fallout se bazează pe un joc video, lumea va fi intrigată să vadă materialul sursă.

Este același lucru ca și cum ai merge să vezi un film și apoi te-ai hotărât să citești cartea”, a mai adăugat Batchelor.

Interesul renăscut pentru jocuri nu a fost benefic pentru toată lumea. Un grup de pasionați ai jocurilor Fallout a fost dezamăgit săptămâna aceasta când s-a aflat că un proiect mult așteptat de fani a devenit, aparent, o victimă indirectă a serialului TV.

Fallout London este o modificare care transformă copiile jocului Fallout 4 de pe PC într-un „joc în joc", care se desfășoară în Marea Britanie.

Directorul proiectului, Dean Carter, a declarat că acesta a devenit un „bulgăre de zăpadă" și s-a transformat într-un proiect de patru ani care a implicat voluntari din întreaga lume și care urma să fie lansat gratuit pe 23 aprilie.

„Un serial sau un film bun"

Dar, chiar în această săptămână, Bethesda a anunțat că va lansa o actualizare „next-gen" amânată pentru Fallout 4 - care va oferi jocului o îmbunătățire grafică și de performanță - pe 25 aprilie.

Astfel, Fallout London va avea nevoie probabil de săptămâni sau luni de muncă suplimentară. Carter spune că Bethesda este „fantastică cu comunitatea lor" în general și i-a îndemnat pe fanii Fallout London să nu ia în vizor compania, dar recunoaște că este frustrat că nu a fost avertizat cu privire la momentul actualizării.

După cum era de așteptat, în următorul an vor apărea și alte emisiuni și filme inspirate din jocuri - inclusiv „Minecraft”, comedia „Borderlands” și un al treilea film „Sonic the Hedgehog”.

Ar putea exista pericolul ca adaptările jocurilor video să urmeze același drum ca și filmele Marvel și să piardă interesul publicului din cauza suprasaturării pieței?

Deși Batchelor de la GamesIndustry.biz recunoaște că nu orice joc „este sigur că va fi un serial sau un film bun", el crede că există un risc mai mic ca publicul să se plictisească.

„Jocurile video nu sunt de un singur gen", spune el. „Există atât de multe povești diferite care sunt spuse, atât de multe idei diferite de modalități de joc care pot fi adaptate. Iar jocurile video sunt atât de variate”.

„The Last of Us a demonstrat că, de fapt, jocurile video pot spune povești cu adevărat emoționante și sfâșietoare", spune el.