Ediţii speciale la TVR prilejuite de încoronarea regelui Charles al III-lea

Evenimentul încoronării regelui Charles al III-lea, dar şi pregătirile şi semnificaţiile momentului istoric vor fi reflectate în emisiunile Televiziunii Publice toată săptămâna.

Ceremonia de încoronare a Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit se vede în direct la TVR 1 şi TVR INFO sâmbătă, 6 mai, ora 12.30. O echipă a Ştirilor TVR – formată din jurnaliştii Camelia Csiki şi Vlad Ungar, împreună cu operatorul Laurenţiu Langa – va aduce corespondenţe de la Londra, din toate punctele cheie ale evenimentului: Castelul Windsor, Palatul Buckingham, Abația Westminster. Emisiunile informative ale posturilor TVR 1, TVR INFO, TVR 2 au subiecte dedicate regalităţii şi încoronării începând din 1 mai. Sâmbătă, 6 mai, de la ora 15.30, va fi difuzată o ediţie specială a emisiunii „Ora Regelui“, la TVR 1.

Din 1 mai, Ştirile TVR au demarat proiectul „Charles al III-lea. Încoronarea”. Jurnalele şi emisiunile informative din următoarele zile vor vorbi despre implicaţiile politice, economice şi sociale ale evenimentului încoronării, cât şi despre importanţa Regatului Unit al Marii Britanii pe plan internaţional.

Pe 6 mai, Ziua Încoronării Regelui Charles al III-lea, Ştirile TVR realizează ediţii speciale care îmbină transmisiuni directe din locurile emblematice unde se desfăşoară ceremonia şi materiale filmate, alături invitaţi relevanţi, pentru a le explica telespectatorilor importanţa momentului istoric. Astfel, TVR 1 şi TVR INFO vor transmite în direct ceremonia încoronării Regelui Charles al III-lea sâmbătă, începând cu ora 12.30, în cadrul unei ediţii speciale moderate de Roxana Zamfirescu şi Bogdan Iancu. Ediţia specială va fi urmată, la TVR 1, de la 15.30, de premiera „Ora Regelui”, ce-l va avea pe Regele Charles al III-lea în prim plan.

Ştirile TVR dedică ample spaţii subiectului în emisiunile informative ale posturilor TVR 1, TVR INFO şi TVR 2 începând din 1 mai. Timp de peste o săptămână vom putea urmări în matinalul TVR 1, în „Telejurnalele” posturilor TVR 1, TVR 2 şi TVR INFO, reportaje, corespondenţe, ştiri despre eveniment, despre consecinţele BREXIT pentru englezi, precum şi pentru români, poziţia britanicilor faţă de monarhie, poziţionarea Angliei faţă de războiul din Ucraina, UK şi prezenţa în NATO, moartea Reginei Elisabeta şi implicaţiile pentru monarhie etc.. Mai mult, TVR INFO ne propune tronsoane de dezbatere zilnice la „INFO Plus 11” şi „INFO Plus 17”, precum şi ediţii speciale ale emisiunilor „Info Edu”, „Radar Geopolitic” şi „Tema zilei”, pornind de la subiectul încoronării.

Alături de jurnaliștii celor mai importante trusturi media din lume, echipa Ştirilor TVR – formată din jurnaliştii Camelia Csiki şi Vlad Ungar, împreună cu operatorul Laurenţiu Langa – va transmite corespondenţe de la Londra, din toate punctele cheie ale evenimentului.

Camelia Csiki, jurnalist expert în regalitate și istoria monarhiilor, se va afla la Londra pentru a pregăti o ediție viitoare „Ora Regelui”, emisiune pe care o realizează la TVR 1 de 11 ani. Cu o experiență jurnalistică de 27 de ani, Camelia Csiki a realizat de-a lungul anilor o serie de documentare dedicate regilor și reginelor României, Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, dar și pe alte teme legate de monarhie, filme care au adus premii importante Televiziunii Române. În anul 2018, Camelia Csiki a fost invitată să prezinte unul dintre documentarele sale la cinematograful din Ashford, orașul în care s-a născut Regina Maria a României, prințesă britanică.

Transmisii de la Londra și ediții speciale

Vlad Ungar lucrează în televiziune din 2014 (Antena 3, Digi24 și TVR), a acoperit ca trimis special criza refugiaților din anul 2015 și a realizat reportaje în Ungaria, Austria și Serbia, la punctele de frontieră, dar și în centrele de azil și în adăposturile clandestine. A relatat de la funeraliile Regelui Mihai, de la cutremurul din Croația din anul 2020 și de la incendiile de vegetație care au mistuit Grecia în anul 2021. Anul trecut a fost trimisul special al TVR la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, iar timp de 11 zile a transmis în direct toate momentele cheie de la evenimentul istoric, a realizat știri și reportaje la Londra și la Windsor. În prezent este reporter al Știrilor TVR acreditat la Guvern.

„Încoronarea Regelui Charles al III-lea este unul dintre cele mai importante evenimente istorice mondiale, iar pentru un jurnalist specializat în regalitate, să surprindă emoţia celor care participă la eveniment este o ocazie unică, având în vedere că ultima încoronare, cea a Reginei Elisabeta, a avut loc cu mai bine de 70 de ani în urmă. Monarhia britanică este cea mai cunoscută din lume, iar la Londra se vor afla jurnalişti din toată lumea care vor avea misiunea, la fel ca şi echipa TVR, să explice cât mai bine relevanţa momentului istoric. Pentru România e cu atât mai important acest moment, pentru că vorbim despre încoronarea unui rege care nu a pierdut nicio ocazie de a spune că iubeşte România. Mă voi afla în prezenţa Familiei Regale a României, care va participa la câteva dintre evenimentele de la Casa Regală britanică şi alături de Majestatea Sa Margareta şi de Principele Radu, voi aduce mărturii ale unor britanici şi români care l-au întâlnit pe Regele Charles şi care trăiesc cu emoţie încoronarea”, punctează jurnalista TVR Camelia Csiki.

„Vom transmite istoria în direct din inima Londrei. În toate aceste zile în care o întreagă planetă va privi spre Marea Britanie, TVR va fi acolo unde se scrie istoria - la Palatul Buckingham și la Abația Westminster, dar și pe bulevardele pline de oameni, unde toată lumea va striga: Dumnezeu să îl ocrotească pe Rege!. O să vă arătăm imaginile impresionante cu o ceremonie veche de sute ani”, adaugă Vlad Ungar, jurnalist al televiziunii publice, trimisul special al Ştirilor TVR, care va aduce cele mai noi informaţii despre pregătirile şi desfăşurarea evenimentului încoronării.

La transmisiunile live din zilele din 5 şi 6 mai ale Știrilor TVR, precum și în edițiile speciale dedicate de TVR 1 şi TVR INFO zilei încoronării, Camelia Csiki va fi invitata jurnalistului Vlad Ungar pentru a vorbi despre relaţia specială a Regelui Charles cu România, despre legăturile sale de rudenie cu Familia Regală a României, dar şi despre rădăcinile sale transilvănene.