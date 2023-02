Cine este Ana-Maria Mărgean, adolescenta care a ajuns în finala America's Got Talent - Când se află rezultatele finale

La numai 13 ani, fosta câștigătoare de la „Românii au talent” este hotărâtă să cucerească America. Ana-Maria Mărgean a reușit să impresioneze juriul competiției „America's Got Talent All-Stars”, unde a ajuns în finală. Publicul spectator a fost, de asemenea, uluit de talentul său, pentru care a primit drept răsplată aplauze neîncetate.

Adolescenta este o adevărată tânără stea. Locuiește în Clinceni, județul Illfov, iar talentul muzical și l-a descoperit încă din fragedă copilărie. De la vârsta de 5 ani ia lecții de canto și pian. A participat la numeroase concursuri și festivaluri de muzică, de unde se mândrește cu peste 100 de trofee, diplome și medalii.

Unul dintre trofeele sale este cel câștigat în cadrul Festivalului Internațional De Canto „Cezar Ouatu”, organizat la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, în anul 2020.

Ventriclocia, pasiunea descoperită în pandemie

Nu prin muzică i-a impresionat însă pe jurații concursurilor de talente. În timpul pandemiei, tânăra și-a dezvoltat o nouă pasiune. Ana Maria Mărgean a fost fascinată de spectacolele de ventrilocie, descoperite pe YouTube. Ea povestește că a primit-o pe Lizzie, păpușa sa norocoasă, cu ocazia zilei sale de naștere, la 11 ani. Mama ei este cea care i-a confecționat-o.

„În urmă cu doi ani, în pandemie, pot să spun că eram cam plictisită și nu aveam prea multe de făcut, așa că am descoperit un video cu Terry Fator și am fost impresionată. Era atât de priceput! Am fost foarte curioasă să vă cum funcționează. Când am împlinit 11 ani, părinții mei mi-au făcut cadou o păpușă. Am numit-o Lizzie și este cea mai bună prietenă a mea. Ventrilocia în România nu este atât de cunoscută. Când am primit Golden Buzz la „Românii au talent”, mă gândeam dacă asta chiar se întâmplă. În finală am fost foarte emoționantă. Nu-mi venea să cred”, a povestit adolescenta, potrivit Libertatea.

De la o simplă joacă, Ana Maria Mărgean a ajuns pe scena „Românii au talent”. După o finală extraordinară cu numere care mai de care mai spectaculoase, ea a fost proclamată câștigătoarea sezonului 11, în data de 28 mai 2021. Cu marele premiu, în valoare de 120.000 de euro, părinții i-au cumpărat o casă smart.

„După ce am câștigat, nu știam ce să fac cu ei. Acum i-am investit într-o căsuță smart, pentru mine și familia mea. Este o căsuță mult mai eficientă din punct de vedere al tehnologiei. Este o căsuță în Clinceni și are tot ce îi trebuie”, spune Ana Maria Mărgean.

De la „Românii au talent”, pregătită să cucerească America

Tânăra a vrut să își expună talentul în fața întregii lumi, nu doar în România. Așa a ajuns ca, în prezent, să facă parte dintre cei 11 finaliști ai concursului „America's Got Talent All-Stars”. Nu doar membrii juriului american au fost lăsați fără cuvinte, cărora nu le venea să creadă că fata nu are nici măcar doi ani de experiență cu păpușile. Ana-Maria a obținut votul Superfanilor în timpul noului episod, difuzat luni.

„Nu e de mirare că ai câștigat Românii au talent. Ești incredibilă, ești superbă, cânți minunat, îmi place prietenul tău blănos, și momentul a fost și amuzant, pe deasupra”, i-a spus Heidi Klum.

„Mereu când mă uitam la America’s Got Talent mă gândeam cum este să fii acolo. Acum sunt aici și mă simt foarte specială. Visul meu este să am un show precum Terry”, a spus adolescenta, care a ajuns să își trăiască visul.

Acum Ana Maria Mărgean are emoții mai mari ca niciodată, pentru data de 27 februarie, când va fi desemnat marele câștigător al competiției din Statele Unite.

Pe Instagram, Ana Maria Mărgean a strâns 22.000 de urmăritori, însă numărul lor este în continuă creștere.