Chefi la cuțite, 26 aprilie 2023. Cel mai uimitor concurent. Cei trei chefi au rămas mască atunci când au văzut cine gătise farfuria pe care tocmai o jurizaseră

Sultan Kosen, bărbatul cunoscut drept cel mai înalt om din lume, i-a lăsat mască pe jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 atunci când și-a făcut apariția în platou, conform a1.ro.

Banda a mers și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au descoperit în farfurie o rețetă de pilaf turcesc și salată. Cei trei au analizat atent preparatul și au încercat să își dea seama cine ar fi putut găti. Aveau să descopere că mâncarea le-a fost pregătită chiar de către Sultan Kosen, cel mai înalt om din lume. Omul a doborât mai multe recorduri.

După ce au terminat degustarea, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au votat și au așteptat să vadă cine a gătit o astfel de farfurie. Ușile s-au deschis și cei trei au rămas mască atunci când au văzut cine își face apariția!

„S-au deschis ușile și băi, nu se ma termina! Nu se mai termina și avem uși înalte”, a zis Sorin Bontea uluit.

„Frățică, uriașii din Games of Thrones chiar există! Deci n-ai cum, eu am rămas șocat. Vai de capul meu, n-ai cum așa ceva”, a zis Florin Dumitrescu.

„Vedeam că merge, că-i e greu, efectiv, să facă un pas în față. Eu am fost impresionat. În șezut e mai înalt decât toată lumea de acolo”, a zis Dumitrescu, uimit.

Sultan Kosen s-a prezentat și a spus că este cel mai înalt om din lume, având o înălțime de 2, 51 metri.

„Cum e să vezi lumea de sus?”, a fost întrebarea lui Cătălin Scărlătescu pentru turcul intrat în Cartea Recordurilor.

„E ceva frumos. E ceva foarte frumos și te face să fii mândru, să vezi lumea de sus”, a zis Sultan Kosen, cea mai înaltă persoană din lume.

„Toți trei am sărit cu întrebări. E foarte curios, îți dai seama. Ai ocazia asta o dată în viață. Când vreodată în viața asta mai am ocazia asta? Niciodată!”, a zis Sorin Bontea.

„Fiind foarte înalt am avut dificultăți. Când mă duc la un hotel am o problemă cu patul. Nu pot să urc cu liftul. Am avut probleme în avion, în mașini. Pot să încap doar la Bussines class și clasa întâi. Nu încap la clasa economică, deoarece am picioarele lungi, locul dintre scaune fiind îngust. Mașinile sunt foarte mici pentru mine pentru a călători cu ele. Am o mașină personală. Am un șofer. El conduce. Eu nu conduc, eu stau în spate. E mai spațios. Tavanul e mai înalt. Scaunele din spate sunt mai mari. Cu aceea călătoresc. Port 61 la picior. Părinții mei sunt normali la înălțime, frații mei sunt normali. Doar eu sunt înalt. Casa mea e un apartament normal, doar că am făcut ușile de la intrare și tavanele după înălțimea mea. Fiind foarte înalt și mare nu pot să-mi iau ceea ce vreau așa cum fac toți. Mi le fac special, la comandă”, a spus bărbatul în vârstă de 39 de ani din Turcia.

Sultan Kosen, cel mai înalt om din lume, a spus că avea 9 ani atunci când a observat ceva neobișnuit la el. Familia l-a dus la doctor și așa a aflat ce condiție medicală are. În 2009, el a intrat în Guinness Book of Records.

„Dețin cele mai mari mâini și cele mai mari picioare din lume. Cu astea am intrat în Cartea Recordurilor. Am fost în 107 țări. M-am căsătorit în 2013 și înălțimea soției mele e de un metro și 75 de centimetri. Nu ne-am înțeles și am divorțat”, a zis el, spunând că una dintre pasiunile sale este gătitul.

La final, chefii au făcut poze cu Sultan Kosen, i-au oferit cuțitul argintiu dedicat prietenilor și apoi au stat de vorbă în culise, fascinați fiind de dezvăluirile lui.

Cine a luat amuleta?

În ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu, Nicolai Tand și Cătălin Scărlătescu au avut de pregătit rețete având drept ingrediente obligatorii 3 tipuri de brânză din cele 11 pregătite de Gina Pistol.

Florin Dumitrescu a ales emmentaler, gruyere și gouda și a ales să facă o supă de ceapă, în timp ce Nicolai Tand a ales să mizeze pe o rețetă de ravioli, folosind gorgonzola, pecorino și telemea de oaie. Sorin Bontea s-a apucat de gătit samosa cu cedar, emmentaler și gouda, în timp ce Cătălin Scărlătescu a mizat pe torteloni cu brânză dulce, pecorino și parmezan.

După ce a făcut degustarea, Adriana Trandafir a anunțat cine a câștigat amuleta, în ediția din 26 aprilie 2023 a emisiunii Chefi la cuțite.

„Doamne, Dumnezeule, ce situație grea!”, a zis Adriana Trandafir atunci când a terminat degustarea și a venit momentul să decidă cine a câștigat bomba cu amulete.

Invitata specială a intrat în platou alături de Gina Pistol și a dezvăluit cine a câștigat bomba cu amulete. Marea surpriză a fost atunci când actrița a anunțat că supa de ceapă i-a plăcut cel mai mult.

„Nu am știut cum să reacționez în momentul în care am câștigat! Efectiv îmi vine să plâng. Mi-ați tăiat genunchii. Îmi vine să plâng!”, a fost replica lui Florin Dumitrescu, în ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.