Răsfățul lui chef Scărlătescu. Preparatul delicios pe care și-l permite uneori, după ce a slăbit 50 de kilograme

După ce a slăbit spectaculos 50 de kilograme, unul dintre cei mai îndrăgiți chefi din România continuă să fie atent la ce pune în farfurie. Astfel, o dată sau de două ori pe săptămână, chef Cătălin Scărlătescu își permite să se răsfețe cu un mic dejun delicios.

Când kilogramele în plus au început să-i dea bătăi de cap, Cătălin Scărlătescu a decis că a venit momentul să ia atitudine. Chiar el a recunoscut că nu se simțea bine deloc.

„Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau și toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine și am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez și n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri și nu am băut alcool”, a declarat chef Scărlătescu, la Antena Stars, relatează click.ro.

Pentru a topi kilogramele acumulate în exces, chef Scărlătescu a mâncat legume și fructe. de asemenea, salatele nu au lipsit din meniu, însă nu a mai adăugat ulei, ci doar puțin oțet. A ajuns la greutatea pe care și-o dorea, însă în continuare are grijă la alimentație. De câteva ori pe săptămână își permit însă un mic dejun copios.

Citește articolul complet pe click.ro

Și Monica Anghel a slăbit spectaculos

După ce a slăbit spectaculos zeci de kilograme, Monica Anghel vrea să ajute și alte persoane în lupta cu kilogramele. Pentru că știe exact ce înseamnă acest lucru, artista se pregătește pentru a finaliza cursul de instructor fitness, consultant nutriționist și consultant psihologie nutrițională.

Monica Anghel, de 51 de ani, a vorbit despre acest lucru în emisiunea lui Cătălin Măruță. Artista a spus își dorește să ajute oamenii să aibă o alimentație corectă, după ce, ani de zile ea însăși a dus un război cu greutateaș. Acum a ajuns să aibă 60 de kilograme.

Interpreta de muzică ușoară a spus că în urmă cu 6 ani a început această transformare, iar analizele de acum dovedesc faptul că pierderea celor 43 de kilograme s-a făcut sănătos. Mai mult decât atât, nu a renunțat niciodată la mișcare.

"Eu făceam mişcare şi înainte să slăbesc. Am făcut echitaţie nişte ani de zile, am făcut şi arte marţiale. Acum urmez cursuri de instructor de fitness, consultant nutriţionist şi consultant psihologie nutriţională. Vreau să aflu cât mai multe lucruri i să le împărtăşesc oamenilor despre cum ar putea să aibă o viaţă sănătoasă”, a dezvăluit artista în emisiunea „La Măruță”.