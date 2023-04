Singurul român cu centura verde la sushi a participat la emisiunea Chefi la Cuțite. Cu ce chef lucrează zilnic în bucătărie

În ediția cu numărul 10 a emisiunii Chefi la Cuțite, cei trei chefi au avut parte de momente gastronomice unice și preparate absolut delicioase. De asemenea, aceștia au avut de jurizat un concurent care a reușit să obțină centura verde în gastronomia japoneză.

Alexandru Gușă, în vârstă de 38 de ani, este singurul român care a obținut centura verde în gastronomia japoneză. El și-a surprins unul dintre colegii cu care gătește zilnic în bucătărie, în momentul apariției pe platoul de la Chefi la Cuțite.

Este vorba despre chef Cătălin Scărlătescu care l-a recunoscut imediat cum a intrat în platou.

„Ce faci, mă?! El este Alex. E colegul meu că muncește cu mine în cârciumă”, a spus cheful.

Alexandru a avut emoții înainte de a participa la emisiune deoarece nu voia ca stilul său de gătit să fie recunoscut de chef Scărlătescu, pe care a vrut să îl surprindă.

„Domnul Cătălin Scărlătescu m-a descoperit printr-un prieten comun, iar de atunci a fost iubire la prima vedere. Am venit azi să le fac o surpriză chefilor, în special domnului Cătălin Scărlătescu. Cred că va fi surprins pentru că nu i-am spus că voi ajunge, și sper din toată inima să nu mă recunoască după stil”, a spus Alexandru Gușă, potrivit a1.ro.

Chef Scărlătescu a spus că Alexandru a venit la el în urmă cu ceva vreme să îi spună că pleacă în Brazilia. Alexandru l-a completat imediat pe colegul său de muncă explicând decizia sa.

„Am participat la unul dintre seminarele pentru gradele de gastronomie japoneză. Sunt 5 grade, eu am urmat 2 până acum. Au fost 60 de bucătari din 40 de țări, doar 6 am trecut. Când o să termin gradele o să am centura neagră. Acum am centura verde. (...) De 6 ani fac sushi, înainte am cochetat cu bucătăria internațională.”, a adăugat concurentul.