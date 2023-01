Cătălin Măruță dispare o perioadă de la Pro TV: „Îmi e frică. Nu te mai simți ca la 20 de ani”

Cătălin Măruță va lipsi o perioadă de pe sticlă. El nu va mai fi prezent în emisiunea lui de la PRO TV. Prezentatorul a anunțat ieri, în direct, ce îl va împiedica în următoarea perioadă să mai apară la televizor.

Problema prezentatorului TV este de câteva luni, în urma unei accidentări petrecute în vară chiar în timp ce se juca cu fiul său, David.

„Joi sunt programat să fac o operație de ligamente încrucișate. Voi lipsi o perioadă de la emisiune. Îmi e frică de tot, îmi e frică de intervenție”, a declarat Cătălin Măruță în emisiune, conform fanatik.ro.

În urmă cu câteva luni, Cătălin Măruță a povestit cum s-a accidentat. „Nu te mai simți ca la 20 de ani, normal. Numai că problema mea este de la niște ligamente încrucișate rupte. De obicei, le rup oamenii care fac sport de performanță. Numai că la mine s-a întâmplat pur și simplu. S-a întâmplat în vacanța de vară, mă jucam cu fiul meu pe plajă. M-a prins piciorul pivotat, neîncordat, m-a lovit un val foarte puternic și mi-a rupt ligamentele încrucișate. Va trebui să mă operez, ceea ce va fi foarte distractiv”, a mărturisit prezentatorul de la PRO TV în urmă cu câteva luni pentru ego.ro.

În februarie 2021 a avut COVID-19

În februarie 2021, vindecat de Covid-19, Cătălin Măruţă s-a reîntors pe platourile de filmare al PRO TV-ului, declarând că statul acasă l-a făcut să simtă că aleargă „pe lângă teren“.

Cătălin Măruţă a stat atunci două săptămâni în carantină. Andra şi Cătălin Măruţă au fost infectaţi cu COVID-19, prezentatorul TV fiind cel care a făcut anunţul pe una dintre reţelele de socializare.

„M-am întoooooors, yes, yes, yes! Eram mai epuizat de acasă decât daca făceam emisiunea de aici, din platou. Alergam parcă pe lângă teren, nu eram pe teren. Mi-au lipsit foarte tare oamenii de aici. Vă mulţumesc vouă, care aţi ţinut emisiunea de aici', a spus apoi Măruţă.