Asia Express sezonul 7. Lista celor 18 concurenți care vor porni în marea aventură pe Drumul Zeilor

Nouă perechi sunt pregătite să pornească în marea aventură Asis Express sezonul 7. pe Drumul Zeilor: Thailanda, Malaezia și Indonezia. Iată cine sunt concurenții noii ediții a celui mai dur reality-show al momentului, ce promite a fi o călătorie plină provocări.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt cei 18 concurenți care pornesc în acest sezon într-o nouă aventură la capătul lumii, anunță Antena 1.

Anca Țurcașiu și actrița Andreea Samson

Anca Țurcașiu: “Asia Express înseamnă pentru mine dorința de a mă transforma din: “a avea” în “a fi”, așa cum este și cultura țărilor prin care ajungem. Vreau să trec prin această experiență și șansă, în același timp, pe care mi le dă viața, parcurgând acest drum fără a avea nimic, ci doar pe mine și pe cea mai bună prietenă alături”.

Andreea Samson: “Sunt emoționată, încrezătoare și curioasă să aflu cum este Andreea Samson în situații neașteptate, lipsită de confortul rutinei zilnice de acasă. Ştiu sigur că va fi o experiență incredibilă pentru copilul din mine, care adoră să se joace, dar și o lecție despre adaptare, curaj și empatie !!! Să înceapă Asia Express!!!”

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv

Mihai Găinușă : “ O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”

Oana Paraschiv: “Pusă în faţa acestei propuneri nu am putut să spun nu. Cred că este cea mai mare nebunie în care mă arunc și sper să ies învingătoare din această luptă cu mine, să trec peste toate fricile și angoasele pe care le are un om anxios ca mine.”

Nicolai Tand și Sorin Brotnei

Nicolai Tand: “O parte din viața mea a fost un fel de Asia Express. Sunt obișnuit cu greutățile vieții, aici vreau doar să mă bucur de lucruri, locuri și oameni noi, să redescopăr la mine chestii pe care sigur le-am uitat. Ce cadou mai frumos puteam să-mi fac?!”

Sorin Brotnei: “Mi se pare fain să trăiesc experiența asta alături de nașul meu, cred că e prima oară în emisiune când există genul ăsta de legătură!”

Andrei Ursu și Vlad Condurache

Andrei Ursu și Vlad Condurache: “Abia aşteptăm să înceapă cursa! Pentru noi este o ocazie minunată să ne cunoaştem între noi mai bine şi să ne depăşim limitele. Sperăm ca această experienţă să ne unească, şi să ne întoarcem cât mai tarziu înapoi în ţară, oameni mai puternici”.

Ioana State și Mane Voicu

Ioana State: “… îmi va fi dor de familie și prieteni, mai ales de nepoți, de spectacole, de toată echipa mea de la #spitalepublicedinbaniprivati pe care îi las singuri atâta timp. Dar revin victorioasă, le-am promis. Plec în cea mai frumoasă și nebună aventură și vreau să mă lupt cu toate forțele distrându-mă și bucurându-mă de fiecare emoție trăită acolo.”

Mane Voicu: “Mă aștept ca Asia Expres să fie armata pe care nu am făcut-o. E o competiție în care cred că îți descoperi limitele și vreau să văd cât de departe pot merge în acele condiții grele”.

Carmen Negoiță și sora ei, Andreea

Carmen Negoiță: “Ştiu că o să fie o călătorie grea şi frumoasă, dar mă bazez pe Andreea să mă ajute să trec peste momentele grele. La final vom şti ce putem face împreună”.

Andreea Perețeanu: “Asia Express este un fel de călătorie iniţiatică pentru mine. Este o experienţă unică şi nu aveam cum să nu accept provocarea. Ce mă bucură şi mai mult este că pot face asta alături de sora mea! Am trecut prin multe împreună, dar sunt sigură că această nouă aventură ne va consolida relaţia pentru totdeauna.”

Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu

Betty Salam: “Poate sunt primul concurent care vine în Asia Express și spune asta, dar în show-ul ăsta eu vreau să învăț să pierd. Cred că este foarte important în viață să știi să faci asta!Consider ca va fi o experiență de neuitat care va consolida și mai mult legătura noastră.”

Cătălin Vișănescu: “Am ales să concurăm la această emisiune deoarece este o nouă provocare pentru noi şi este şi prima dată când suntem la un astfel de reality show. Este o ocazie pe care nu o întâlneşti de multe ori în viaţă şi asta înseamnă foarte mult pentru mine”.

Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu

Adi Nartea: “Participarea la Asia Express e pentru mine o provocare pe care mi-am dorit-o de mult timp. Voiam ca oamenii să cunoască şi alt Adrian. Îmi plac la nebunie genul asta de concursuri si mai ales aventurile.”

Cosmin Vîjeu “Sunt fericit să am un bilet în acest express. Urmăresc emisiunea de mult timp. Mi-am dorit să ajung aici și iată-mă la linia de start. Asia Express este cel mai puternic reality show, iar pentru mine înseamnă emoție, aventură, suspans și cunoaștere, înseamnă descoperirea sinelui în raport cu ceilalți.”

Victor Slav și iubita lui, Selina

Victor Slav și Selina: “Asia Express continuă!!! Cam asta ne-a venit în minte când am primit propunerea de participare la acest minunat reality show. O privim ca pe o experienţă unică, inedită, o cunoaştere atât de sine, cât si reciprocă şi sperăm ca odată cu această aventură să evoluam frumos ( fizic şi psihic). Habar nu avem în ce ne-am băgat, daaaar vom încerca să trăim fiecare moment în parte, vom încerca să simţim această aventură prin toţi porii noştri, să dăm cât putem, ce avem mai bun şi indiferent de situatie, să plecăm mai frumoşi sufleteşte şi cu prieteni noi”.