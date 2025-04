În martie 2025, Mihaela Tatu marca o revenire surprinzătoare în televiziune, după 14 ani de absență. La scurt timp după debut, a decis să se retragă din proiect și să pună punct parteneriatului cu postul TV, fiind înlocuită ulterior de Mirela Vaida.

Mihaela Tatu a vorbit la „Un podcast mișto” cu Bursucu, care este, de fapt, motivul pentru care a refuzat să ducă proiectul până la capăt.

„Aș vrea să punem odată pentru totdeauna punct. Am făcut o declarație pe Facebook foarte elegantă, am zis ce am avut de zis și am închis subiectul. 1. Am semnat un contract pentru formatul din primele două săptămâni, după care s-au schimbat, în formatul din următoarele săptămâni, nu ne-am mai înțeles și am plecat. Am plecat împreună! Nimeni nu a știut nimic, orice aș spune, publicul va gândi ceea ce gândește el acasă. Mie nu-mi plăcea ce făceam, sub nicio formă, cu guguloi în stomac de nu-mi plăcea, ei nu erau mulțumiți. În acele două săptămâni nu am fost eu. Nu pot să fac durere! Nu pot să mă uit la tine și să scociorăsc exact unde te doare mai tare, întrebându-te de două-trei ori același lucru, dar cu alte cuvinte…”, a spus Mihaela Tatu, potrivit Click!

Ce mesaj i-a transmis Mirela Vaida

Mirela Vaida a vorbit deschis, în premieră, în cadrul emisiunii „Fresh by Unica”, despre decizia conducerii de a o înlocui pe prezentatoarea TV la cârma emisiunii „În direct cu România”.

Potrivit acesteia, înlocuirea Mihaelei Tatu nu a fost făcută din considerente personale, ci a avut la bază o strategie de business.

„Vreau să afli direct de la mine. Situația s-a derulat așa și știu că foarte multă lume îmi dă hate. Eu sunt un om foarte asumat și n-am ieșit să spun asta pentru că nu vreau să dau apă la moară. Situația în televiziune stă așa: eu am fost chemată în acest proiect în weekendul dinainte să se facă această schimbare. Practic, și eu, și Mihaela Tatu am aflat cam în același timp. Eu, cu câteva ore înainte. În televiziune, lucrurile se întâmplă foarte brusc, deciziile se iau foarte drastic. De data asta au fost niște decizii care s-au luat din motive de business, din rațiuni de strategie, de televiziune”, a spus Mirela Vaida, la „Fresh by Unica”.

Mirela Vaida a ţinut să îi transmită şi un mesaj clar şi elegant Mihaelei Tatu.

„Dar, în general- și vreau să-i spun acum, și ea știe – valoarea ei rămâne. Valoarea ei, notorietatea și, cum să spun, toată aprecierea publicului sunt ale ei. Nu i le ia nimeni. La fel cum nici mie, sper, să nu mi le ia nimeni. Sunt de acord cu ea. Ea vine dintr-o altă sferă. Ea a făcut emisiuni cu și despre femei, De 3x femeie, emisiuni frumoase, pozitive. Eu vin dintr-o zonă mai dură a vieții”, a mai spus vedeta.