Mihaela Tatu, pusă pe liber de Antena 1 la nici o lună de când face emisiunea. „Ficatul meu nu duce atâta «întuneric»”

La nici o lună de la revenirea în televiziune, la Antena 1, Mihaela Tatu se vede înlocuită de la emisiunea „În direct cu România”.

Mihaiela Tatu, realizatoarea emisiunii „În direct cu România”, care se difuzează de circa o lună, a fost pusă pe liber de postul de televiziune Antena, anunță PaginadeMedia.

În locul vedetei va reveni Mirela Vaida, care a prezentat în trecut emisiunea Acces Direct.

Anunţul cu noua schimbare a fost făcut chiar de Antena 1, într-un comunicat trimis vineri seara.

„Încep o nouă provocare, pentru că mie îmi plac provocările, îmi plac poveştile de viaţă, îmi plac emoţiile, îmi place să fiu şi să lucrez între oameni, cu şi pentru oameni. De luni până vineri revin la Antena 1, la În direct cu România, o emisiune despre viaţă, aşa cum este ea analizată, cu empatie, cu autoritate şi cu dorinţa de a găsi soluţii”, a spus Mirela Vaida.

Mihaela Tatu a devenit cunoscută în anii 2000 pentru emisiunile sale de la Pro TV și Acasă TV.

Tatu, reacție pe Facebook

Mihaela Tatu a reacționat pe Facebook despre situația care a dus la despărțirea ei de Antena 1, după ce anterior a făcut o altă declarație: „Viziunile sunt diferite! Cred în bine, frumos și luminos. Ficatul meu nu duce atâta «întuneric»”

„Dragii mei, m-ați tot întrebat în urmă cu 2 luni, de ce am acceptat emisiunea de la Antena1. Și v-am răspuns cu tot entuziasmul și bucuria: mi-a plăcut formatul. Mult mult. Acel format a durat doar 2 săptămâni, apoi s-a schimbat totul peste noapte. Iar în noul format nu am putut rezista decât alte 2 săptămâni. Nu prea era de mine. Iar cei care mă cunosc și prietenii mei, știu de ce. Sunt un om luminos, pozitiv și foarte vesel. Îmi doresc soluții și îmi plac modelele umane. Așa a fost acel prim format, pentru care am acceptat să mă întorc, în care cu toții, chiar și cei de-acasă, găseam soluțiile. Simplu! Așa că trageți singuri concluziile!

Însă totul e liniștit. Nu vă uitați în gura presei. Aveți aici explicația mea. Nu a fost și nici nu va fi niciun scandal și totul e limpede „cristal”.

Pe de-alta parte, totul s-a petrecut atât de brusc, încât nici eu nu m-am dumirit ce s-a întâmplat. Totul se petrece repede, fără noimă și strategie. Ai strănutat, ai clipit și gata schimbarea formatului. A fost doar un experiment”, a scris aceasta.

Un singur lucru e sigur: nu toți suntem făcuți pentru, chiar „orice”.

Iar liniștea, echilibrul și sănătatea mea sunt mai importante decât orice”, a scris vedeta pe Facebook.