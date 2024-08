Rafaga și ATB completează line-up-ul celei de-a treia ediții We Love Music Festival

Organizatorii celei de-a treia ediții We Love Music Festival, care se va desfășura în perioada 15-18 august 2024 pe Platoul Fețeni, au anunțat nume noi de artiști care vor urca pe scena de la Râmnicu Vâlcea.

„Cel mai tare show și multe momente de magie va oferi Rafaga”, anunță organizatorii.

Sigur ne aducem aminte cu toții melodiile „Mentirosa", „Aguita", „Enganadora", „La Luna y Tu", „La Negra” și multe altele.

În plus, în această vară pe scena de la We Love Music Festival va urca și ATB, care va încinge atmosfera cu cele mai frumoase ritmuri trance și cu piese precum „9PM (Till I Come)", „Ecstasy" și „Your Love (9PM)", iar Platoul Fețeni va deveni un ring de dans irezistibil.

Jenny de la Ace of Base, Sonique, In-Grid, Culture Beat, Kaoma, DJ Sash!, Technotronic, Mr. President vor face spectacol la We Love Music Festival 2024

We Love Music Festival începe să scrie istorie pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea.

Ediția We Love Music Festival cu numărul trei se va desfășura în perioada 15-18 august 2024.

„Deja știți că Lambada se va auzi cât se poate de tare pe Platoul Fețeni. În plus, Jenny de la Ace of Base, Sonique, In-Grid, Culture Beat, Kaoma, DJ Sash!, Technotronic, Mr. President, Anda Adam, DJ Sava, Bere Gratis, N&D, Alb Negru, L.A., Bibi, Adriana Onci, Ro-Mania, DJ Dark&Mentol, DJ Professor, MC Dylma&Pappa M, Andrei Șaguna, Danny The Menace vor urca cu toții pe scena We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea în perioada 15-18 august 2024. Organizatorii vor anunța pe parcurs și alți artiști confirmați să participe la cea de-a treia ediție We Love Music Festival”, mai spun organizatorii.

Liana Stanciu și Nick nnd sunt ambasadorii evenimentului desfășurat pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea, în perioada 15-18 august 2024.

În cele patru zile de festival sunt așteptați în jur de 70.000 de spectatori.

Prețurile abonamentelor cresc odată cu anunțarea primilor artiști din line-up. Biletele pentru cea de-a treia ediție We Love Music Festival 2024 sunt disponibile aici: https://www.magazindebilete.ro/bilete/we-love-music-festival-2024