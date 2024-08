Concept nou la cea de-a treia ediție We Love Music Festival! Romania Game Show in the house!

Cea de-a treia ediție We Love Music Festival se apropie cu pași repezi. În perioada 15-18 August, Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea se va transforma într-un adevărat ring al distracției.

Pe lângă artiștii români și internaționali, un nou concept a luat naștere la We Love Music Festival: Romania Game Show!

„Îi puteți cunoaște astfel și interacționa cu cei mai virali gameri din România și chiar juca un meci alături de ei” anunță organizatorii.

Theo Zeciu, Imogen, Lectura, Highman, Mitzuu, Ariana și Bercea sunt gata să se întâlnească cu fanii.

„România Game Show este un nou concept în care adolescenții se pot întâlni cu gamerii preferați, cei mai importanți în Romania, pot face poze cu ei și o parte dintre fani, în funcție de locurile disponibile pot avea bucuria de a se juca câteva minute cu gamerii preferați pe consola Playstation. Vom avea un cort amplasat special pentru Romania Game Show, pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea, în perioada 15-18 August 2024, la We Love Music Festival. Vă așteptăm să fiți alături de noi!”, spune organizatorul We Love Music Festival, Marius China.

Jenny de la Ace of Base, Sonique, In-Grid, Culture Beat, Kaoma, DJ Sash!, Technotronic, Mr. President vor face spectacol la We Love Music Festival 2024.

We Love Music Festival începe să scrie istorie pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea

Ediția We Love Music Festival cu numărul 3 se va desfășura în perioada 15-18 august 2024.

„Deja știți că Lambada se va auzi cât se poate de tare pe Platoul Fețeni. În plus, Jenny de la Ace of Base, Sonique, In-Grid, Culture Beat, Kaoma, DJ Sash!, Technotronic, Mr. President, Anda Adam, DJ Sava, Bere Gratis, N&D, Alb Negru, L.A., Bibi, Adriana Onci, Ro-Mania, DJ Dark&Mentol, DJ Professor, MC Dylma&Pappa M, Adrian Șaguna, Danny The Menace vor urca cu toții pe scena We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea în perioada 15-18 august 2024”, spun organizatorii, care au anunțat deja programul pe zile.

Rafaga, Jenny de la Ace of Băse, Technotronic ft. Eric Martin, N&D, Kaoma și mulți alții

Joi, 15 august, pe scenă vor urca mult așteptații Rafaga, Jenny de la Ace of Băse, Technotronic ft.Eric Martin, N&D, MC Dylma&Pappa M, DJ Dark&Mentol, DJ Professor.

Pentru vineri seară, 16 august, pe scena We Love Music Festival vor urca Culture Beat, Sonique, DJ Sava, Bere Gratis, Alb Negru și trupa L.A.

Sâmbătă, 17 august, ATB, Kaoma cu a ei Lambada, În-Grid, Bibi, Andrei Șaguna vor încinge atmosfera, urmând ca duminică, 18 august, DJ Sash, Mr. President, Anda Adam, Ro-Mania, Danny The Menace și Nick nnd - dj set, să urce pe scenă.

Liana Stanciu și Nick nnd sunt ambasadorii evenimentului desfășurat pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea, în perioada 15-18 august 2024.