Untold cucerește Dubaiul. Va fi primul mare festival de muzică electronică din Orientul Mijlociu VIDEO

Echipa din spatele Untold Cluj e gata pentru o nouă lovitură de proporții. După marele succes cu Untold, de la Cluj, și după cele înregistrate cu Neversea Constanța și Masiff Festival, de la Poiana Brașov, următoarea țintă este Dubai.

Prima ediție a festivalului din cel mai mare oraș al Emiratelor Arabe Unite va avea loc anul viitor, în martie. Pentru a marca debutul în Dubai, Untold și Armin Van Buuren au stabilit două recorduri mondiale, pe cea mai cunoscută clădire din lume, Burj Khalifa, simbol al orașului: un show live la cea mai mare înălțime realizat vreodată pe cea mai înaltă clădire de pe planetă, precum și folosirea în timpul show-ului a celui mai mare ecran LED din lume.

„Epicentrul cultural și al entertainmentului exclusivist din întreaga lume, Dubai reprezintă un pas de proporții pentru orice brand cu viziune globală. Cu atât mai impresionant este faptul că Untold un brand românesc născut la Cluj-Napoca, devine partenerul cheie în entertainmentul Dubaiului, cea mai futuristică și inovativă destinație din lume! Untold Dubai promite să revoluționeze entertainmentul și să devină un nou simbol al acestui oraș remarcabil. Festivalul va transforma Expo City din Dubai într-un paradis al diversității muzicale și culturale, oferind o experiență completă”, anunță organizatorii. Cei interesați vor putea să-si achiziționeze în curând bilete pentru prima ediție a festivalului din Dubai.

Festivalul Untold este cel mai mare de acest gen din Europa de Est și unul dintre cele mai bine cotate din lume. De altfel, Untold a primit premiul „Best Major Festival”, distincție acordată în cadrul galei European Festival Awards 2015, desfășurată în Olanda. De atunci, festivalul care are loc an de an la Cluj a fost mereu nominalizat printre cele mai importante din lume.

În România, echipa din spatele Untold organizează alte două festivaluri importante, Neversea, la Constanța, respectiv Masiff, la Poiana Brașov. În Cluj, Untold a adus sute de mii de fani, iar mai mult de o treime din țări din toate colțurile lumii. În acest an, Untold va avea loc în perioada 3-6 august.