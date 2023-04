Inna dezvăluie partea a doua a albumului „Just Dance” din seria Dance Queen’s House VIDEO

Inna revine cu cea de-a doua parte a albumului „Just Dance”, care include 5 piese compuse și produse pe durata a 16 zile, timp în care a stat izolată în Dance Queen’s House în cadrul celei mai lungi sesiuni, aflată la cei de-al treilea sezon.

„Just Dance #DQH2” continuă direcția electronic dance a primei părți și surprinde noua viziune a artistei asupra acestui gen.

Tracklist-ul include „Can’t Give You Up”, „Follow Me”, „In My Mind”, „Que Dolor” și „Queen of the Club”, 5 piese lansate cu 5 videoclipuri create de Florin Burlacu și Andrei Via. Piesele au fost scrise de Adelina Stîngă (Iraida), Sebastian Barac, Marcel Botezan, Alex Cotoi, Elena Alexandra Apostoleanu, produs de Marcel Botezan, Alex Cotoi, Sebastian Barac, versuri de Adelina Stîngă (Iraida), Elena Alexandra Apostoleanu.

Albumul complet „Just Dance” este disponibil pe canalul de YouTube al Inna și în magazinele digitale.

Prima parte include 6 piese precum „I'll Be There”, „Just Dance”, „Nothing I Won't Do”, „Something About You”, „Start a Fire” și „We Should Get Lost”, adevărate imnuri eclectice pentru petreceri.

Cu prilejul lansării celei de-a doua părți a albumului, Spotify a publicat fotografia Innei în Times Square, moment de apreciere pentru cariera artistei.

În urma primelor două sezoane Dance Queen’s House au rezultat albumele „Heartbreaker”, cu super hitul „Flashbacks”, dar și „Maza” și albumul „Champagne Problems” care are două părți. Ambele au acumulat 50 de milioane de streams și vizualizări pe magazinele digitale.

De curând, artista a susținut un concert în Veracruz, Mexic, la festivalul Cumbre Tajin, unde a cântat pe aceeași scenă cu Steve Aoki și Juan Magan în fața a peste 373.000 de oameni, un număr record de participanți la un festival, într-o singură zi. Ea va avea o vară plină de spectacole și festivaluri în Turcia, Spania, Bulgaria, Ungaria, România, Finlanda, Marea Britanie, Letonia și multe altele de confirmat.

Inna, unul dintre cei mai de succes artiști din România, cu o carieră internațională impresionantă, a depășit un nou prag important: 10 miliarde de vizualizări și streamuri. Acesta este, de asemenea, un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume, cu colaborări cu artiști de relevanță români și internaționali precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.

În 2022, Inna a marcat un nou succes: este artista cu cele mai multe videoclipuri pe YouTube (269) depășind 1 milion de vizualizări în lume, potrivit Kworb, dar și artista cu cele mai multe vizualizări pe YouTube din Europa (excluzând Regatul Unit).