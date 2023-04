Nicole Cherry, primul român confirmat la Summer in The City. Va urca pe aceeași scenă cu Sam Smith

Nicole Cherry este primul artist român confirmat la Summer in The City la prima ediție care va avea loc în București, între 3 și 4 iunie. Cu peste 200 de mii de subscriberi și 120 milioane de vizualizări pe Youtube, solista-fenomen în vârstă de numai 24 de ani se va alătura unor nume cu greutate din showbiz-ul internațional, precum celebrul Sam Smith care concertează pentru prima oară în România și LP.

“Sunt onorată și fericită să fac parte din line-up-ul Summer in the City, și mai ales, să fiu pe aceeași scenă cu Sam Smith. Voi pregăti un show special cu această ocazie și sper să surprind publicul în mod plăcut. Voi avea piese noi, colaborări cu artiști din România pe care le voi interpreta în premieră în cadrul acestui eveniment. Recunosc că am emoții, sper să reușesc să îl întâlnesc pe Sam Smith și să ne vedem în număr cât mai mare în Piața Constituției la Summer in the City!”, a declarat artista.

Nicole Cherry este una dintre vocile remarcabile ale industriei muzicale din România, artistă, songwriter și actriță. Cu nenumărate hituri în topurile radio și TV, incluse în multiple playlisturi pe magazinele digitale, milioane de vizualizări pe YouTube și milioane de fani pe social media, Nicole s-a poziționat în cei 10 ani de carieră ca un artist top, cu show-uri memorabile. ”Memories”, ”Florile tale”, ”Din cauza ta”, ”Dansează amândoi” sunt doar câteva din piesele relevante care definesc un repertoriu complex. Totodată, ea este cunoscută publicului român din aparițiile TV (“Te Cunosc de Undeva”) și cinematografice.

Organizat de D&D East Entertainment și Marcel Avram, festivalul Summer in The City îi va avea în lumina reflectoarelor pe celebrii Robbie Williams, Sam Smith, LP, The Editors, Calum Scott, Abby Roberts și artiști români.

Biletele la Summer in the City, cel mai așteptat festival al verii din București, sunt disponibile pe SummerCity.ro și IaBilet.ro în varianta de day tickets, dar și ca abonament de festival. Fanii pot opta pentru ziua în care concertează artistul lor preferat sau pentru un abonament de două zile, în funcție de preferințe. Prețurile pentru o singură zi pornesc de la 369 lei pentru categoria Acces General și ajung până la 1679 lei pentru categoria VIP.