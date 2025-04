Metro Boomin, pentru prima dată în România, la Untold X, cu singurul show de festival din Europa în 2025

Metro Boomin, arhitectul sunetului hip-hop și trap al ultimului deceniu, vine pentru prima dată în România, în cadrul ediției aniversare UNTOLD X, cu un show exclusiv ce marchează singura sa apariție la un festival din Europa în acest an.

Considerat unul dintre cei mai mari producători ai muzicii contemporane, cu un rol esențial în definirea hip-hop-ului modern, artistul american va urca pentru prima dată pe scena principală a festivalului UNTOLD, într-un show care promite să redefinească experiența de festival.

Cu o viziune unică și o marcă de sunet ușor de recunoscut, Leland Tyler Wayne aka Metro Boomin a colaborat cu cele mai mari nume din industria muzicală: The Weeknd, Post Malone, Kendrick Lamar, Travis Scott, 21 Savage, Future sau Drake, Metro a transformat sound-ul urban modern într-un fenomen mainstream.

Metro Boomin a debutat cu o serie de colaborări cu tineri artiști aflați în plină ascensiune, precum Future, Young Thug și 21 Savage – relații care s-au transformat în parteneriate de durată. La doar 20 de ani, semna deja producția unor hituri precum “Karate Chop” (o colaborare cu Future), “Honest” și “Some More”.

Cu peste 31,7 miliarde de streamuri pe Spotify, peste 47 de milioane de ascultători lunari, multiple single-uri care au debutat pe locul 1 în Billboard Hot 100, producții premiate, albume devenite instant-cult – toate acestea îl plasează în topul celor mai relevanți creatori ai culturii urbane globale.

Vizionar și inovator, Metro Boomin este artistul din spatele unor piese care au modelat hip-hop-ul modern și au strâns miliarde de ascultări pe platformele de streaming: “Mask Off” (1,82 miliarde de stream-uri), “Ric Flair Drip” (1,74 miliarde), “Creepin’” (feat. The Weeknd & 21 Savage – 1,55 miliarde) și “Space Cadet”, cu peste 1 miliard de ascultări pe Spotify. Fiecare producție semnată de Metro Boomin a devenit parte integrantă din sound-ul urban al ultimului deceniu. În 2023, Metro și The Weeknd au revenit cu piesa “Double Fantasy” (feat. Future), lansată ca parte a coloanei sonore pentru serialul The Idol, unde The Weeknd a fost și producător.

Anul 2024 i-a consolidat statutul de superstar global. Alături de Future, Metro Boomin a lansat două albume consecutive – “We Don’t Trust You” și “We Still Don’t Trust You” – ambele au debutat direct pe locul 1 în Billboard 200. Piesa “Like That”, la care a colaborat cu Future și Kendrick Lamar, a debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100 și Billboard Global 200, cu peste 59,6 milioane de stream-uri în SUA în prima săptămână de la lansare și a devenit rapid un fenomen viral, un statement al culturii hip-hop contemporane.

Metro Boomin se numără printre puținii artiști care au avut simultan 10 piese în clasamentul Billboard Hot 100, alăturându-se unor nume precum The Beatles, Taylor Swift, Drake sau Playboi Carti.

Albumul său de debut, “Not All Heroes Wear Capes” (2018), a fost urmat de “Heroes & Villains” (2022), ambele intrate direct pe locul 1 în Billboard 200. Albumul “Heroes & Villains” a depășit pragul de 4,37 miliarde de stream-uri, depășind chiar și albume clasice precum “Get Rich or Die Tryin’” de la 50 Cent. Cu aceste materiale, Metro și-a consolidat poziția de lider într-o industrie extrem de competitivă.

În 2024, alături de Future, a fost desemnat Hitmaker of the Year de prestigioasa revistă GQ și a fost gazdă a galei GQ Men of the Year, alături de figuri emblematice precum Pharrell Williams și Dwayne “The Rock” Johnson. Această gală a confirmat impactul artistului american dincolo de muzică – în modă, lifestyle și cultura pop globală.

În același an, a fost nominalizat la Premiile Grammy, la categoriile „Cel mai bun album rap” pentru “We Don’t Trust You” și „Cea mai bună piesă rap” pentru “Like That”, ceea ce i-a consolidat statutul de icon al industriei muzicală internaționale.

Versatilitatea sa artistică s-a extins și în zona cinematografică. În 2023, a fost producătorul executiv al coloanei sonore pentru filmul animat Spider-Man: Across the Spider-Verse, la care a colaborat cu artiști precum Lil Wayne, Nas, Offset, A$AP Rocky și Don Toliver.

Metro Boomin a colaborat cu superstaruri globale precum Post Malone, Travis Scott, Gunna și Kanye West. Single-ul “Congratulations” la care a lucrat cu headliner-ul ediției aniversare a festivalului UNTOLD, Post Malone, a debutat în Top 10 Billboard 100, a fost recompensat cu 14 Discuri de Platină și a depășit pragul de 2 miliarde de ascultări pe platforma Spotify.

Cu o influență constantă asupra direcției muzicii globale, Metro este astăzi considerat arhitectul unui nou sound, este un artist care a transformat cultura underground-ul într-o mișcare mainstream.

Ediția aniversară UNTOLD X aduce în România un lineup impresionant, care include cele mai mari nume din industria muzicală globală: Post Malone, Anyma, Becky Hill, Martin Garrix, Armin van Buuren, FISHER, Alok, Alan Walker, Tiësto, Don Diablo și Hugel.

Scena Galaxy va găzdui cei mai cunoscuții DJ techno ai momentului – Black Coffee, Marco Carola, Adriatique, alături de cei mai apreciați DJ din România : Cezar, Priku, Arapu și SIT.

Organizatorii vor anunța în curând un nou val de artiști care vor completa lineup-ul ediției aniversare UNTOLD X, care va avea loc între 7 și 10 august, la Cluj-Napoca. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com.