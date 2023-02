Povestea legendarei trupe Guns N' Roses, care va concerta la București. Controversele din viața lui Axl Rose

Legendara formație rock Guns N'Roses, va susține un concert în București, la jumătatea lunii iulie, în componența „de aur“ - Axl Rose, Slash și Duff McKagan -, care nu s-a mai reunit de două decenii, de la turneul Use Your Illusion Tour.

Guns N'Roses este o trupă de hard rock formată în Los Angeles, California 1985. Numele formației provine din unirea a două grupuri foarte importante de la Hollywood: L.A Guns și Hollywood Rose. Grupul era format din interpretul Axl Rose, chitariștii Tracii Guns și Izzy Stradlin, basistul Ole Beich și bateristul Rob Gardner. Ulterior, chitaristul Tracii Guns a fost înlocuit cu SLASH, bateristul Rob Gardner cu Steven Adler.

Primul lor concert a avut loc pe data de 26 martie 1985 în Troubador (Hollywood, California). Primul album „Appetite for Destruction“ (Apetit pentru distrugere) din 1987, produs de Mike Clink, a fost vandut în peste 25 milioane de copii în lume și a ajuns locul 1 în SUA după apariție.

Acest album include unele dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei, inclusiv „Welcome to the Jungle”, „Knockin‘ on Heaven’s Door”și„ Sweet Child o’Mine “. Succesul albumului de debut a continuat în 1988 cu lansarea albumului G N’R Lies și în 1991 cu lansarea albumului dublu Use Your Illusion I și Use Your Illusion II, album care s-a clasat pe locul 2 și pe locul 1 Billboard 200 și a vândut peste 35 de milioane de albume în întreaga lume.

După o pauză de 10 ani și diverse schimbări de linie, Guns N ‘Roses a venit pe piață cu albumul Chinese Democracy (2008) care a debutat pe locul 3 pe Billboard 200, depășind așteptările tuturor.

Premii

Guns N'Roses a fost distinsă cu numeroase premii, precum: Best New Artist – MTV Music Awards (Welcome to the Jungle) – 1988, Single Pop/Rock Favorite – American Music Awards (Sweet Child O ‘Mine) – 1988, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Artistic – American Music Awards – 1990, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Album – American Music Awards (Appetite for Destruction) – 1990, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Artist – American Music Awards– 1992 sau Best Selling Hard Rock Artist – World Music Awards – 1993.

Axl Rose, diagnosticat cu psihoză și tulburare bipolară

Axl Rose este liderul trupei, alături de chitaristul Slash.

Axl Rose s-a născut cu numele William Bruce Rose. Mama sa avea doar 16 ani când l-a adus pe lume, iar tatăl 20 de ani.

Când avea doar doi ani, părinții lui s-au separat, iar tatăl său l-a răpit și l-a molestat sexual. Mama sa s-a căsătorit cu Stephen L. Bailey și și-a schimbat numele în William Bruce Bailey. Axl are o soră mai mică, Amy, și un frate, Stuart.

Citește și: Slash a primit o stea pe Walk of Fame

Axl a crezut până la 17 ani că Bailey. este adevăratul său tată. „În 1984 William Bruce Rose Sr. a fost omorât de un partener de afaceri ilicite, iar Axl a descoperit adevărul despre tatăl său mai târziu. Scârbit de ce aflase despre părintele biologic și că-i poartă numele, el și l-a schimbat în Axl, după trupa în care activa atunci, în 1986“, potrivit rockfm.ro.

I s-a oferit o educație extrem de religioasă, participând la activitățile bisericii de mai multe ori pe săptămână.

Încă de la început, a găsit refugiul în muzică.

După ce a ajuns în Los Angeles, s-a alăturat trupei „Rapidfire”, cu care a înregistrat o demo, în 1983. După ce grupul s-a desființat, s-a alăturat trupei „L.A. Guns ”, înainte de a forma „Hollywood Rose” cu prietenul său Izzy Stradlin.

În 1985, el și fostul coleg de trupă, Tracii Guns au format trupa, „Guns N” Roses ”, prin contopirea„ Hollywood Rose ”și„ L.A. Guns’.

În anii de adolescență, comportamentul său psihotic, delincvent, a fost diagnosticat ca un caz de „psihoză” de către psihiatrul său. Când avea 26 de ani, a fost diagnosticat cu tulburare bipolară.

„În adolescență, Axl a fost arestat de peste 20 de ori în Lafayette - orașul natal - pentru tot felul de infracțiuni mărunte, cum ar fi comportament indecent sau tulburarea liniștii publice“, mai prezintă rockfm.ro.

Până să aibă succes cu trupa sa, Axl a avut în paralel mai multe job-uri mărunte. El a fost pescar pe lacul Eerie, din Ohio, dar a fost și „cobai” într-o cercetare științifică făcută de UCLA, în care i s-a cerut să fumeze țigări în continuu pentru 8 dolari pe oră.

În 1987, Axl l-a luat la bătaie pe David Bowie, care venise pe platoul de filmare al unui videoclip, pentru că acesta ar fi flirtat cu iubita lui de atunci Erin Everly.

În 1992, a urmat terapie de regresie din viața trecută, timp în care a amintit perioade în care a trecut prin abuz sexual și abuz fizic.

Axl a fost logodit de nouă ori cu Gina Siler înainte să se separe în 1985. În 1990 s-a căsătorit Erin Everly de care a divorțat după numai o lună. Cei doi s-au împăcat, iar Erin a rămas însărcinată, însă a suferit un avort spontan, iar, până la urmă, cei doi s-au despărțit.

Rose a fost acuzată de violență în familie de către fosta sa soție, Everly.

În 1991, Axl a început să se întâlnească cu Stephanie Seymour, care avea deja un fiu, Dylan. Rose a devenit extrem de atașat de băiat. Cuplul s-a logodit în 1993, dar s-a separat după câteva săptămâni.